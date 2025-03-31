Бесконечные деньги: как бармен воспользовался сбоем в банкоматах и потратил миллионы

Дэн Сондерс / Фото: Steve Rose PhDYouTube

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Мужчина, который нашел «лазейку» в банкомате и тратил деньги на роскошную жизнь, объяснил, почему в конце концов сдался полиции.

Об этом пишет Historic Flix.

В 2011 году австралиец Дэн Сондерс, работая барменом, случайно обнаружил сбой в банкомате National Australia Bank (NAB). Это заблуждение позволяло ему переводить деньги на свой счет, хотя в реальности средства не списывались. В течение четырех месяцев он потратил более полумиллиона долларов, оплачивая дорогие вечеринки, элитные отели и частные перелеты. Но все закончилось судом, заключением и мучительными уроками.

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Как все началось

В начале 2011 года 29-летний Дэн работал барменом в городке Вангаратта, недалеко от Мельбурна. Однажды вечером, выпивая с другом, он понял, что на его банковском счету всего 3 доллара. Он подошел к банкомату, чтобы перевести 200 долларов с кредитного счета на основной, но получил сообщение «Транзакция отменена».

Разочарованный, он снова посмотрел на баланс и не поверил глазам — на счету появилось 203 доллара. Сначала он подумал, что это временный сбой, но решил перепроверить. После нескольких попыток сумма выросла до 2000 долларов.

На следующее утро он проверил счет — деньги никуда не исчезли. Так начался период роскоши, о которой он даже не мечтал.

Четыре месяца жизни, как у миллионера

Дэн быстро понял, что сбой работает всегда и в любом банкомате. Однако он также заметил, что через несколько дней банк «исправляет» баланс и уменьшает его на перечисленную сумму. Следовательно, он понял, что нужно постоянно снимать деньги, чтобы оставаться на плаву.

Каждый день он переводил все большие суммы, а его расходы выходили за пределы здравого смысла:

Аренда частных вертолетов

Роскошные отели за 2000 долларов за ночь

Вечеринки с дорогими напитками

Оплата компании женщин

Путешествия с друзьями

Его девушка, учительница начальной школы, стала подозревать, что что-то не так. Узнав о регулярных походах в банкомат, она бросила его. После этого расходы Дэна стали еще более бесконтрольными.

Когда все начало разрушаться

Несмотря на сумасшедший расход средств, банк не обращал внимания на ситуацию. Лишь изредка сотрудники NAB звонили и уточняли, действительно ли это он проводит такие крупные операции.

Однажды оператор спросил, почему Сондерс пытался снять 900 тысяч долларов ночью. Дэн, не моргнув глазом, ответил, что был пьян и, вероятно, нажал не те кнопки. Работник банка просто рассмеялся.

Но богатство не приносило счастья. Менее чем через три месяца у Сондерса начались проблемы со здоровьем: он стремительно набирал вес, постоянно чувствовал тревогу, не мог спать, начались панические атаки.

После 4,5 месяцев такой жизни он решил прекратить аферу. По его подсчетам, он потратил около 500 тысяч долларов, которые никогда не сможет вернуть.

Остановившись, он ожидал немедленных последствий, но ничего не случилось. Банк просто закрыл его счет, не делая никаких заявлений. Тревога Дэна только усилилась.

Три года ожидания и неожиданный поворот

В течение трех лет банк и полиция не предпринимали никаких шагов. Дэн даже сам звонил в NAB, но единственное, что ему сказали — «Дело передано полиции».

Чтобы справиться со стрессом, он пошел к психотерапевту. Но врач не смог помочь — он посоветовал только сдаться полиции.

В 2014 году Сондерс решил поведать все журналистам. Его историю опубликовали газеты, а затем он дал интервью для национального австралийского телевидения The Current Affair.

Только после этого полиция заинтересовалась им.

Суд и наказание

В 2015 году Дэн предстал перед судом. Банк отказался разглашать детали сбоя, лишь заявив, что «лазейку» уже исправили.

В конце концов, Сондерс был признан виновным в свыше 100 эпизодах мошенничества. Суд приговорил его к:

12 месяцев заключения

18 месяцев в исправительной колонии

Выплаты банку 250 000 долларов компенсации

После ухода из тюрьмы он вернулся к работе бармена.

Что сейчас

Дэн Сондерс решил сделать свою историю публичной.

Он записал 8-серийный подкаст The Glitch, а его история легла в основу фильма Cashout! , который находится в стадии производства.

Он признает, что первые месяцы роскошной жизни были увлекательными. «Это было как изобретение огня», — признается он. Но со временем пришло понимание: «Деньги без труда не приносят счастья».

Разговаривая с доктором философии Стивом Роузом, он объяснил, что в конце концов побудило его сделать это, сказав, что благодаря деньгам он почувствовал прекрасные вещи, но «знал, что он теряет внутреннюю цель».

Дэн сказал: «Я знал, что я теряю внутреннюю цель моей подлинной морали. И не хочу сказать, что я был святым в любом случае, я просто имею в виду, что я веселился, и я всегда думал, что они покончат с этим, а не я. Я не думал, что мне придется покончить с этим, но я не покончил с этим, потому что мне было плохо за кого-нибудь другого. Я не встречался с жертвой. Я не встречался с программистом, чьей виной случилось это заблуждение, и думаю, что это было бы конкретно на одном человеке».

Дэн Сондерс / Фото: Steve Rose PhDYouTube

Он также отметил, что вся ситуация усугубила его тревогу, что заставило его принимать наркотики, чтобы «успокоиться». Он добавил: «Помню, как я думал, что если вам нужно употреблять наркотики, чтобы изменить свое мнение, это плохо, это не пьеса, это не тот путь, по которому я хочу пойти. Было бы очень просто обратиться к валиуму или алкогольной зависимости».

Сегодня он снова работает барменом и говорит, что чувствует себя гораздо лучше, чем в те годы, когда у него были неограниченные средства.

Напомним, банк «похоронил» женщину и оставил ее без денег, паспорта и водительских прав. Пострадавшая требует компенсации в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.