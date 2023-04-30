Беспилотники над Москвой вызвали панику: мужчина с перепуга разгромил подъезд многоэтажки (видео)

Новости о беспилотниках над столицей государства-агрессора довели жителя Подмосковья до полубезумного состояния.

Почти ежедневные сообщения российских пропагандистов о появлении над столицей РФ неизвестных беспилотников вызвали неадекватное поведение у жителя поселка Боброво Ленинского городского округа Москвой. Он испуганно разгромил свою квартиру и подъезд жилого дома молотком.

Об этом сообщил в воскресенье, 30 апреля, Telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео.

По информации канала, близкого к российским силовикам, инцидент произошел сегодня утром.

Как рассказали очевидцы, мужчина находился в неадекватном состоянии. Сначала он устроил погром в собственной квартире, а затем вышел в подъезд и "стал крушить все подряд".

На опубликованных кадрах видно, что двери одной из квартир сильно повреждены в результате ударов, а внутри разбросана разбитая мебель. В подъезде выбиты стекла, а на полу лежит осыпающаяся штукатурка.

По словам местных жителей, во время дебоша в подъезде мужчина "перечислял цветовые коды авиапроисшествий невидимому диспетчеру". Испуганного мужчину передали полицейским, хотя ему, очевидно, нужна помощь врачей.

Ранее в этот же день в столице государства-агрессорки в районе делового центра "Москва-сити" на Пресненской набережной неизвестный БПЛА кружил в небе возле многоэтажек.

Напомним, россиянам везде видятся украинские беспилотники. В Москве две женщины пожаловались в полицию из-за звезд в небе — спутали с украинскими БпЛА.

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