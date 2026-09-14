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Бесплатный отдых в Патагонии: в Аргентине ищут волонтеров на 2–3 недели
В аргентинской Патагонии путешественникам предлагают бесплатное проживание в хостеле сроком до трех недель. Правда, за жилье придется помогать с работой заведения.
Вероятно, миллионы людей во всем мире мечтают хотя бы раз попасть на отдых в Патагонию. Это уникальные виды невероятной красоты, расположенные на юге Южной Америки. И сейчас есть возможность бесплатно там пожить за несколько условий.
Об этом пишет Startlap.
Бесплатное проживание в Патагонии: какие условия и кто может претендовать
Популярная платформа Worldpackers предлагает волонтерскую программу в одном из самых живописных уголков мира — аргентинской Патагонии. Участникам предлагают бесплатное жилье, завтраки и бонусы в обмен на помощь в хостеле.
Программа рассчитана на 25 часов помощи в неделю, что оставляет немало свободного времени для отдыха и знакомства с регионом. Обязанности волонтера разнообразны и охватывают помощь на кухне, уборку комнат и санузлов, замену постельного белья, встречу и регистрацию гостей и поддержку ежедневной жизнедеятельности хостела.
Волонтерам, которые согласятся на такое предложение, предлагают:
проживание в общей комнате вместе с другими путешественниками;
ежедневный бесплатный завтрак;
2 свободных от работы дня в неделю;
бесплатная прачечная и скоростной интернет;
оборудованная общая кухня;
бесплатная аренда велосипедов;
скидки в соседних барах, а также на еду и напитки в заведении;
скидки на городские туры и загородные экскурсии.
Хостел расположен в городе Сан-Карлос-де-Барилоче (Аргентина) — известном туристическом центре Патагонии, который привлекает горными пейзажами, озерами, сноубордингом и активным отдыхом. Само заведение небольшое и уютное: имеет всего 7 комнат, бассейн, зону для барбекю и общую кухню. Это отличное место для новых знакомств с путешественниками по всему миру.
Минимальный срок участия составляет 2 недели, максимальный — 3 недели. Принимают как одиноких путешественников, так и пары. От волонтеров требуют только владение английским или испанским языком на среднем уровне (B1/B2) для свободного общения с гостями.
Перед окончательным зачислением возможен короткий двухдневный пробный период.
На платформе Worldpackers объявление имеет высокий рейтинг — 4,5 звезды на основе 38 отзывов. Бывшие волонтеры отмечают, что задания несложные, атмосфера — дружная, а время проходит незаметно. Многие отметили возможность найти новых друзей и попрактиковать язык.
Программа не является оплачиваемой работой и не покрывает все расходы. Волонтер самостоятельно оплачивает:
Авиабилеты (международные и внутренние)
Туристическую страховку
Местный транспорт
Визовые сборы (при наличии)
Гражданам Украины для поездок в Аргентину в туристических целях на срок до 90 дней виза не нужна — достаточно иметь действительный загранпаспорт.
Самый типичный маршрут — это перелет в Буэнос-Айрес с одной пересадкой в европейских хабах (Франкфурт, Париж, Амстердам, Мадрид и т.д.). Продолжительность такого полета составляет около 15–20 часов без учета стыковок. Из столицы Аргентины в Барилоче курсируют прямые внутренние рейсы, время в пути — ориентировочно 2 часа 25 минут.
Это предложение идеально подойдет для тех, кто хочет провести в Аргентине несколько недель и стремится сэкономить на жилье, может уделять 25 часов в неделю неоплачиваемой работе и увлекается природой.
В Уэльс ищут волонтеров для подсчета ипаток
Напомним, Фонд дикой природы Южного и Западного Уэльса ищет трех волонтеров и специалиста по мониторингу птиц для длительного и бесплатного проживания на отдаленном острове Скомер.
Главной задачей кандидатов является подсчет птиц ипаток, находящихся под угрозой исчезновения, а также наблюдение за другими животными и помощь в управлении заповедником. Работа не оплачивается, но организация покрывает расходы на проживание, транспорт в Великобритании и предоставляет стипендию в размере 200–400 фунтов стерлингов.
Скомер является уникальной заповедной зоной без постоянного населения и природных хищников, благодаря чему зафиксировали в прошлом году рекордные 43 626 ипаток. Условия проживания для помощников аскетичны: на острове нет магазинов, поэтому продукты нужно завозить самостоятельно, а связь с сушей обеспечивается только лодкой при благоприятной погоде.