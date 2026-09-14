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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Бесплатный отдых в Патагонии: в Аргентине ищут волонтеров на 2–3 недели

В аргентинской Патагонии путешественникам предлагают бесплатное проживание в хостеле сроком до трех недель. Правда, за жилье придется помогать с работой заведения.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Как бесплатно пожить в Патагонии

Как бесплатно пожить в Патагонии / © Unsplash

Вероятно, миллионы людей во всем мире мечтают хотя бы раз попасть на отдых в Патагонию. Это уникальные виды невероятной красоты, расположенные на юге Южной Америки. И сейчас есть возможность бесплатно там пожить за несколько условий.

Об этом пишет Startlap.

Бесплатное проживание в Патагонии: какие условия и кто может претендовать

Популярная платформа Worldpackers предлагает волонтерскую программу в одном из самых живописных уголков мира — аргентинской Патагонии. Участникам предлагают бесплатное жилье, завтраки и бонусы в обмен на помощь в хостеле.

Программа рассчитана на 25 часов помощи в неделю, что оставляет немало свободного времени для отдыха и знакомства с регионом. Обязанности волонтера разнообразны и охватывают помощь на кухне, уборку комнат и санузлов, замену постельного белья, встречу и регистрацию гостей и поддержку ежедневной жизнедеятельности хостела.

Волонтерам, которые согласятся на такое предложение, предлагают:

  • проживание в общей комнате вместе с другими путешественниками;

  • ежедневный бесплатный завтрак;

  • 2 свободных от работы дня в неделю;

  • бесплатная прачечная и скоростной интернет;

  • оборудованная общая кухня;

  • бесплатная аренда велосипедов;

  • скидки в соседних барах, а также на еду и напитки в заведении;

  • скидки на городские туры и загородные экскурсии.

Хостел расположен в городе Сан-Карлос-де-Барилоче (Аргентина) — известном туристическом центре Патагонии, который привлекает горными пейзажами, озерами, сноубордингом и активным отдыхом. Само заведение небольшое и уютное: имеет всего 7 комнат, бассейн, зону для барбекю и общую кухню. Это отличное место для новых знакомств с путешественниками по всему миру.

Минимальный срок участия составляет 2 недели, максимальный — 3 недели. Принимают как одиноких путешественников, так и пары. От волонтеров требуют только владение английским или испанским языком на среднем уровне (B1/B2) для свободного общения с гостями.

Перед окончательным зачислением возможен короткий двухдневный пробный период.

На платформе Worldpackers объявление имеет высокий рейтинг — 4,5 звезды на основе 38 отзывов. Бывшие волонтеры отмечают, что задания несложные, атмосфера — дружная, а время проходит незаметно. Многие отметили возможность найти новых друзей и попрактиковать язык.

Программа не является оплачиваемой работой и не покрывает все расходы. Волонтер самостоятельно оплачивает:

  • Авиабилеты (международные и внутренние)

  • Туристическую страховку

  • Местный транспорт

  • Визовые сборы (при наличии)

Гражданам Украины для поездок в Аргентину в туристических целях на срок до 90 дней виза не нужна — достаточно иметь действительный загранпаспорт.

Самый типичный маршрут — это перелет в Буэнос-Айрес с одной пересадкой в европейских хабах (Франкфурт, Париж, Амстердам, Мадрид и т.д.). Продолжительность такого полета составляет около 15–20 часов без учета стыковок. Из столицы Аргентины в Барилоче курсируют прямые внутренние рейсы, время в пути — ориентировочно 2 часа 25 минут.

Это предложение идеально подойдет для тех, кто хочет провести в Аргентине несколько недель и стремится сэкономить на жилье, может уделять 25 часов в неделю неоплачиваемой работе и увлекается природой.

В Уэльс ищут волонтеров для подсчета ипаток

Напомним, Фонд дикой природы Южного и Западного Уэльса ищет трех волонтеров и специалиста по мониторингу птиц для длительного и бесплатного проживания на отдаленном острове Скомер.

Главной задачей кандидатов является подсчет птиц ипаток, находящихся под угрозой исчезновения, а также наблюдение за другими животными и помощь в управлении заповедником. Работа не оплачивается, но организация покрывает расходы на проживание, транспорт в Великобритании и предоставляет стипендию в размере 200–400 фунтов стерлингов.

Скомер является уникальной заповедной зоной без постоянного населения и природных хищников, благодаря чему зафиксировали в прошлом году рекордные 43 626 ипаток. Условия проживания для помощников аскетичны: на острове нет магазинов, поэтому продукты нужно завозить самостоятельно, а связь с сушей обеспечивается только лодкой при благоприятной погоде.

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