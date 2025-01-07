"Бесплодная" женщина случайно узнала о беременности за 4 часа до рождения ребенка

Врачи говорили, что она не может иметь детей.

В Китае женщина родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о своей беременности.

Об этом сообщает SCMP.

36-летняя женщина по фамилии Гонг обратилась в Народную больницу провинции Чжэцзян для лечения гипертонии, где ей сообщили, что она уже на восьмом месяце беременности.

Она была шокирована, поскольку врачи сказали ей, что она бесплодна из-за синдрома матки.

Ранее Гонг и ее муж интересовались процессом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но врачи отказали им в этом, настаивая на том, чтобы она сначала снизила вес. Ее конкретный вес в отчете не был указан, но он описывал Гонг как "высокую, толстую и зависимую от десертов женщину".

В начале декабря Гонг почувствовала онемение рук. Медосмотр в небольшой клинике показал, что ее кровяное давление было очень высоким, что заставило ее обратиться за лечением в большой медицинский центр.

Услышав, что у Гонг не было критических дней в течение многих месяцев, врачи организовали для нее ультразвуковое обследование, которое показало, что он носит ребенка. Также акушеры сказали, что состояние беременной было критическим, поэтому немедленно было проведено кесарево сечение, в результате которого на свет появился мальчик весом 2 кг.

"С момента, когда я узнала о своей беременности, до рождения ребенка прошло всего четыре часа", — сказала счастливая мама.

Напомним, в Китае одинокие женщины устраивают фотосессии с фальшивым беременным животом. Известна странная причина нового тренда.

Читайте также: