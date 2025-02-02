Бессонница на 60 лет: вьетнамский фермер рассказал, как живет без сна

Несмотря на полное отсутствие сна, вьетнамский фермер сохраняет высокую физическую активность. Он может без проблем нести мешки с удобрениями весом 50 кг на четыре километра, не чувствуя истощения.

80-летний фермер из Вьетнама Тхай Нгок утверждает, что уже более 60 лет не может уснуть. По его словам, проблемы со сном начались еще в 1960-х после перенесенной лихорадки, и с тех пор никакие лекарства или консультации врачей не помогли вернуть нормальный отдых.

В интервью Lad Bible Нгок рассказал, как проходят его бессонные ночи.

Человек признается, что завидует тем, кто может спать, и пытается занимать себя физической работой, чтобы не чувствовать дискомфорта.

“Видя, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу на поле, чтобы работать – сидеть без дела просто невыносимо”, – поделился он.

Несмотря на полное отсутствие сна, вьетнамский фермер сохраняет высокую физическую активность. Он может без проблем нести мешки с удобрениями весом 50 кг на четыре километра, не чувствуя истощения. Однако его семья обеспокоена этим необычным состоянием и не понимает, как организм мужчины выдерживает такую нагрузку без отдыха.

Ранее стало известно, что двое мужчин, которые были лучшими друзьями в течение 60 лет, узнали, что на самом деле они брать. Подобное открытие недавно совершили коллеги, работавшие вместе два года, а затем обнаружили, что они отец и сын.