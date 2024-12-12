Бесстрашный водитель устроил упорную борьбу со смертоносной коброй — фото

Схватка произошла прямо посреди дороги.
Мужчина устроил борьбу со смертоносной змеей посреди дороги.
Об этом пишет Need To Know.
На кадрах видно, как отважный автомобилист держит кобру за хвост. Затем рептилия бросается на него, в результате чего он падает. Мужчина встает, размахивая рептилией в ужасной схватке.
Змея продолжает приподнимать голову и шею – обычная тактика, которая используется для того, чтобы казаться больше и более угрожающей. Затем она расправляет мышцы с обеих сторон шеи, чтобы создать капюшон. Но мужчина бросает ее на землю.
Пара попадает в цикл подъемов и падений, пока мужчина в конце концов не вытаскивает ее на обочину дороги. Кажется, змея наконец сдается, прежде чем ускользнуть. Мужчина отпускает ее хвост и возвращается к своему автомобилю.
Этот момент снял 2 декабря в китайской провинции Гуандун прохожий.
По данным Национального института здравоохранения, китайские кобры обычно имеют длину от 1,2 до 1,5 метра и являются одними из самых распространенных видов змей в Китае. В организации отмечают: "Китайская кобра любит равнины, холмы и невысокие горы. Люди часто сталкиваются с этими кобрами, хотя эти змеи обычно бегут во избежание конфронтации с человеком".
Напомним, недавно в Южной Африке напуганный мужчина обнаружил под подушкой смертоносное существо. К счастью, он остался жив.
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