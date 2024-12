Бесстрашный водитель устроил упорную борьбу со смертоносной коброй — фото

Мужчина устроил борьбу со смертоносной змеей посреди дороги.

Об этом пишет Need To Know.

На кадрах видно, как отважный автомобилист держит кобру за хвост. Затем рептилия бросается на него, в результате чего он падает. Мужчина встает, размахивая рептилией в ужасной схватке.

Змея продолжает приподнимать голову и шею – обычная тактика, которая используется для того, чтобы казаться больше и более угрожающей. Затем она расправляет мышцы с обеих сторон шеи, чтобы создать капюшон. Но мужчина бросает ее на землю.

Китаец с коброй / Фото: скриншот с видео

Пара попадает в цикл подъемов и падений, пока мужчина в конце концов не вытаскивает ее на обочину дороги. Кажется, змея наконец сдается, прежде чем ускользнуть. Мужчина отпускает ее хвост и возвращается к своему автомобилю.

Китаец с коброй / Фото: скриншот с видео

Этот момент снял 2 декабря в китайской провинции Гуандун прохожий.

По данным Национального института здравоохранения, китайские кобры обычно имеют длину от 1,2 до 1,5 метра и являются одними из самых распространенных видов змей в Китае. В организации отмечают: "Китайская кобра любит равнины, холмы и невысокие горы. Люди часто сталкиваются с этими кобрами, хотя эти змеи обычно бегут во избежание конфронтации с человеком".

Напомним, недавно в Южной Африке напуганный мужчина обнаружил под подушкой смертоносное существо. К счастью, он остался жив.

Читайте также: