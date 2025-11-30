Бэтмен в метро: супергерой превратил пассажиров в добряков в неожиданном эксперименте

Как костюм супергероя повышает нашу человечность

Реклама

Появление Бэтмена в общественном транспорте может сделать людей добрее, утверждают итальянские психологи, проведшие интересный эксперимент.

Об этом пишет Mental Health Research.

Исследование проверяло, может ли неожиданное событие, такое как присутствие человека, одетого как Бэтмен, усилить просоциальное поведение, нарушая рутину и усиливая внимание к настоящему моменту.

Реклама

Психологи из Католического университета Священного Сердца в Милане провели эксперименты в метро, чтобы проверить, кто может уступить место зашедшей в вагон беременной пассажирке. Лишь в 37,66% случаев другие пассажиры предлагали ей сидячее место.

В то же время, когда в вагон метро вошел мужчина, одетый как Бэтмен, в 67,21% случаев пассажиры мгновенно предлагали место женщине. Примечательно, что 44% предлагавших свое место в экспериментальном случае сообщили, что не видели Бэтмена.

По словам ученых, это исследование подтверждает гипотезу о том, что неожиданные события, такие как присутствие человека в костюме супергероя в общественном транспорте или необычное вмешательство в обучающую обстановку, могут способствовать просоциальному поведению.

«Например, если вы слушаете подкаст в наушниках в утреннем метро, вы вряд ли обращаете внимание на других. Но Бэтмен точно привлечет ваше внимание, и вы вдруг заметите беременную пассажирку, которой нужно место», — объясняют исследователи.

Реклама

Эти выводы способствуют дискуссиям о том, как общественные пространства и социальные вмешательства могут поощрять доброту и сотрудничество. Если неожиданные, но безопасные события могут повысить осознанность и социальное поведение, градостроители, политики и психологи могут рассмотреть способы интеграции «положительных сдвигов» в повседневную жизнь.

Это может варьироваться от художественных или театральных вмешательств в общественные пространства до стратегических кампаний по распространению информации, направленных на временное нарушение рутины и более глубокое вовлечение людей в их окружение.

Ранее ученые выяснили, какой цвет чаще всего выбирают психопаты.