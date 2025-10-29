- Дата публикации
Без этих вещей жили только "бедняки": 4 символа состоятельности во времена СССР
В СССР даже простые вещи могли быть роскошью. Именно они определяли, насколько богато жила семья.
В Советском Союзе простые бытовые вещи могли соперничать за статус с золотыми украшениями. То, что сейчас кажется обыденностью, тогда превращалось в мечту и предмет зависти соседей.
Об этом сообщило издание Telegraf.
Ковер на стене
Ковер в советском доме был не просто декором, а символом благосостояния. За ним стояли в длинных очередях, а потом вешали не только на пол, но и на стену. Это делали не только для красоты — ковер защищал от холода и приглушал звуки.
Сервант
Сервант в квартире считался признаком состоятельности. В нем хранили хрустальную посуду, сервизы, украшения или памятные вещи. Пользовались этими предметами только по праздникам.
Хрусталь
Вазы, фужеры, салатницы — все из хрусталя. Эти предметы тщательно выставляли на показ и протирали, даже если ими никогда не пользовались.
Люстра «Каскад»
Люстра «Каскад» была предметом гордости, она считалась одной из самых красивых моделей и украшала жилища состоятельных советских граждан.
