Без этих вещей жили только "бедняки": 4 символа состоятельности во времена СССР

В СССР даже простые вещи могли быть роскошью. Именно они определяли, насколько богато жила семья.

Кришталь

В Советском Союзе простые бытовые вещи могли соперничать за статус с золотыми украшениями. То, что сейчас кажется обыденностью, тогда превращалось в мечту и предмет зависти соседей.

Об этом сообщило издание Telegraf.

  • Ковер на стене
    Ковер в советском доме был не просто декором, а символом благосостояния. За ним стояли в длинных очередях, а потом вешали не только на пол, но и на стену. Это делали не только для красоты — ковер защищал от холода и приглушал звуки.

Ковер на стене

  • Сервант
    Сервант в квартире считался признаком состоятельности. В нем хранили хрустальную посуду, сервизы, украшения или памятные вещи. Пользовались этими предметами только по праздникам.

Сервант

  • Хрусталь
    Вазы, фужеры, салатницы — все из хрусталя. Эти предметы тщательно выставляли на показ и протирали, даже если ими никогда не пользовались.

Хрусталь / © depositphotos.com

  • Люстра «Каскад»
    Люстра «Каскад» была предметом гордости, она считалась одной из самых красивых моделей и украшала жилища состоятельных советских граждан.

Люстра «Каскад». Фото: Violity

Напомним, в Советском Союзе существовал ряд продуктов, которые сегодня могут показаться необычными или даже странными. Некоторые из них были результатом дефицита, другие — следствием экспериментов пищевой промышленности. Сегодня такие продукты не найти.

