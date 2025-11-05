Без имплантов и протезов: ученые уже тестируют технологии выращивания новых зубов

Как будущее стоматологии позволит выращивать собственные зубы заново / © unsplash.com

Ученые из трех стран разрабатывают принципиально новые технологии, способные изменить стоматологию будущего. Речь идет о способности человека регенерировать собственные зубы без имплантов или протезов.

Об этом говорится в исследовании на Oxford Academic.

Специалисты из университета Тафтса (США) научились выращивать зубы в полости рта минипигов. Они используют «зубные почки», созданные из клеток человека и свиньи. Уже четыре месяца спустя половина экспериментов дала полноценные зубы.

По словам профессора Памелы Елик, в будущем технологию планируют адаптировать для людей и полностью перейти на человеческие клетки без использования животных.

Британский подход: зубы из гидрогеля

Команда из Королевского колледжа Лондона под руководством профессора Анны Анжеловой Волпони создала в лаборатории зубовидные структуры в каркасе из гидрогеля — специального полимера, имитирующего условия роста в челюсти.

Такие биозубья могут самовосстанавливаться после повреждений и в будущем заменят импланты. Ученые работают над использованием человеческих клеток вместо мышиных.

Японский подход: «третьи зубы» у людей

Исследователи из Медицинского института при больнице Китано под руководством Кацу Такехаси тестируют препарат TRG-035, блокирующий белок USAG-1 и активирующий «спящие» зубные почки.

После успешных тестов на животных в 2024 году начали клинические испытания на людях. Ученые надеются, что уже к 2030 году инъекции смогут запускать рост новых зубов у людей, потерявших их из-за травм или генетических пороков.

Если хотя бы одна из технологий подтвердит эффективность, стоматология получит прободение, которое позволит восстанавливать зубы естественным путем. Эксперты прогнозируют, что в течение следующих 10–15 лет лечение зубов может превратиться из протезирования в регенерацию собственных тканей.

