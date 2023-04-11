Без криков и телефонов: учительница организовала в своем классе незаконный бойцовский клуб

В Таллахассе, США, учительница средней школы организовала в своем классе незаконный бойцовский клуб с правилами.

Как пишет dailystar.co.uk, 23-летняя Энджел Футман позволяла ученикам сражаться "30 секунд, без криков и телефонов".

Согласно сообщениям, полиция арестовала преподавательницу, наблюдавшую со своего стола, как ученики "отрывали друг от друга куски".

Несколько шестиклассниц пожаловались администрации школы, что Футман превратила свой класс в секретный бойцовский клуб.

Согласно судебным документам, ученики рассказали следователям, что они участвовали в запланированных драках в школьное время, и утверждают, что их снова приглашали для дополнительных драк-реваншей.

Сотрудникам также представили несколько видеороликов, снятых в ходе детских конфликтов.

Со своей стороны преподавательница отрицала то, что организовывала драки, но признала, что не сообщала об этом руководстве и не подавала отчетов о неправомерных действиях.

В конечном итоге она была обвинена по четырем пунктам обвинения в содействии правонарушению несовершеннолетнего. Ее арестовали и отпустили. Футман должна предстать перед судом в начале мая.

Напомним, в США женщина наполняет дом труппами животных. Ее обвиняют в многочисленных случаях пыток животных. К счастью, барана, овцу и четырех карликовых коз удалось спасти.

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