Без людей: города-призраки на краю света, побившие рекорды (фото)

Боди, Калифорния / © Getty Images

Реклама

Хотя многие склонны думать о городах-призраках как о полуразрушенных деревянных зданиях, обрамляющих призрачную главную улицу, заброшенную поселенцами 1800-х годов — например, после закрытия золотого прииска или опустошения общины чумой — на самом деле города-призраки можно найти на каждом континенте, и определение этого термина охватывает много типов утраченных цивилизаций.

Это города, покинувшие почти или все их жители, обычно из-за экономических или ресурсных проблем, стихийных бедствий, экстремальных климатических условий, войн и других вооруженных конфликтов, загрязнения окружающей среды и ядерных катастроф.

Их здания могли остаться нетронутыми, с жуткими напоминаниями об поспешно заброшенной жизни, таких как забытые детские игрушки или еда в амбарах, тогда как у некоторых остались лишь отдельные следы цивилизации.

Реклама

Эти заброшенные города наполнены ощущением таинственности и ностальгии, их иногда посещают туристы или используют в качестве съемочной площадки для фильмов, поскольку они сохраняют структуры и жизнь исторических городов. Как следствие, некоторые города-призраки хорошо известны в общественной памяти, такие как Чернобыль и Припять в Украине или Помпеи в Италии. Если люди могут посетить эти места, они часто сохраняются в состоянии «остановленного распада» или так, как они выглядели, когда были покинуты.

В мире существует много историй о привидениях со сложной и трагической историей, три из которых были занесены в Книгу рекордов Гиннесса за свои рассказы.

Крупнейший город-призрак золотодобывающей промышленности — Боди, Калифорния

Боди, штат Калифорния, США / © Getty Images

Боди, штат Калифорния, США — настоящий город-призрак Дикого Запада, основанный в 1859 году после того, как неподалеку была найдена прибыльная жила полезных ископаемых. Оно начиналось как небольшой шахтерский лагерь, пока группа старателей не нашла золото, назвав город в честь одного из своих друзей, Уэйкмана Боди, погибшего в ноябре во время метели во время поездки по припасы.

После того, как в 1877 году компания Standard Company нашла богатое месторождение золота в этом регионе, лагерь превратился в «город-бум»: тысячи шахтеров, рабочих мельниц и искателей приключений съезжались сюда в поисках хорошего заработка или легкой наживы.

Реклама

На пике своего развития Боди насчитывал около 7000-8000 жителей и более 2000 домов. Здесь были все удобства и дома с плохой репутацией, необходимые для пресловутого городка Дикого Запада того времени: около 65 салунов, квартал красных фонарей, банк Wells Fargo, профсоюз, несколько газет и городская тюрьма. В городе даже находился китайский квартал и даосский храм, поскольку там жили и работали несколько сотен китайцев и рабочих.

Город начал приходить в упадок после того, как в 1881 году минеральные богатства региона иссякли, и шахтеры начали переезжать в более прибыльные места вблизи, поскольку спекуляции с горным сырьем опережали объемы добычи на шахтах. Хотя в приисках еще оставались деньги, что приводило к миниатюрным «бумам», большинство жителей знали, что ресурсы ограничены, и они либо уезжали, либо оставались в городке (теперь уже более дружественном к семье).

К 1910 году население города сократилось до 698 человек, поскольку все оставшиеся промышленные предприятия начали выезжать, а в следующем десятилетии эта цифра уменьшилась до 128. Во время Второй мировой войны Боди был фактически заброшен, поскольку федеральные законы прекратили добычу полезных ископаемых, а в 1962 году он был объявлен историческим парком штата Калифорния.

Однако упадок Боди как живого шахтерского городка шел бок о бок с ростом его славы как аутентичного «города-призрака» Дикого Запада. Впервые это словосочетание было описано в 1915 году, что является одним из первых известных случаев использования этого термина в печатных изданиях, и оно стало обязательным местом для посещения в начале и середине 20-го века, когда в американской культуре доминировало романтизированное изображение «дикого запада», в том числе легенды и сказки.

Реклама

Сейчас Боди — популярное туристическое место, в котором сохранилось около 200 оригинальных построек, являющихся официальным городом-призраком золотой лихорадки штата Калифорния. Благодаря усилиям Фонда Боди, посетители все еще могут увидеть золотые мельницы, а также посетить интерьеры домов в том виде, в каком они были брошены — в частности, оставлены еду и посуду (хотя вряд ли вы найдете какое-то скрытое золото).

Крупнейший медицинский город-призрак — Калаупапа, Гавайи

Калаупапа, Гавайи / © Getty Images

Крупнейший медицинский город-призрак расположен на острове Молокаи на Гавайях, США, где проживают коренные гавайцы, инфицированные болезнью Гансена (проказой), которых принудительно сослали на данный полуостров по закону, действовавшему с 1865 по 1969 год.

Впервые с болезнью Гансена гавайцев познакомили европейские моряки в начале 1800-х годов, а к середине века она получила шокирующее распространение. Несмотря на свою историческую репутацию, болезнь Гансена не особенно заразна, но коренное население Гавайских островов имело слабый природный иммунитет. В конце концов, разработка лекарства облегчила ее прогрессирование в начале 20-го века, особенно после того, как в 1969 году был создан антибиотик, а болезнь была переименована в честь врача, открывшего штамм, пытаясь избавиться от стигмы болезни.

Тем не менее, значительная часть коренного населения пострадала от существования этой болезни. Подробных цифр с тех пор нет, но данные в 1990 году — через десятилетие после введения обязательного карантина — свидетельствуют, что около 0,7% населения острова страдали от болезни Гансена, а среди коренных гавайцев этот показатель увеличился до 2,5%. Это было гораздо выше, чем уровень заболеваемости в других странах того времени, поэтому король Камехамеха V подписал и утвердил «Акт о предотвращении распространения проказы» 3 января в 1865 году, который ввел политику обязательного карантина.

Реклама

Всех коренных гавайцев, больных этой болезнью, независимо от возраста, отправляли в это сегрегированное поселение, построенное на отдаленном острове, куда можно было добраться только на лодке, где их регистрировали как «узников» правительства США и лечили в ужасных условиях. Первые ссыльные прибыли 6 января в 1866 году, и по прибытии им было запрещено покидать остров пожизненно.

Конечно, коренные гавайцы восстали против таких бесчеловечных условий — особенно потому, что за соблюдением этой политики отвечали агенты Департамента здравоохранения, которые почти все были европейскими поселенцами, а больные, которых они преследовали, были почти все коренными гавайцами. Несколько агентов Департамента здравоохранения были убиты при попытках арестовать людей с болезнью Гансена, а попытки одной группы противиться принудительной депортации в 1893 году переросли в вооруженное восстание, которое закончилось только после того, как была вызвана армия.

Примером этого является Война с прокаженными на Кауаи — невероятная история о семье с болезнью Гансена, успешно противостоявшей военным, пытавшимся вывезти их на Молокаи.

Но не всем так повезло, и хотя ссылка была принудительной в 1866-1969 годах, на пике, по оценкам, на острове проживало более 800 мужчин, женщин и детей. Со временем они создали собственное общество: члены колонии присоединились к Совету здравоохранения, чтобы управлять поселением, а также построили больницы, школы и церкви.

Реклама

После того, как лечение болезни Гансена стало более распространенным, Гавайи отменили закон об изгнании в 1969 году, и многие жители уехали, хотя их отношения с островом остаются сложными. Многие приехали, когда были ребенком или создали семью, а некоторые историки подсчитали, что почти каждая женщина на острове когда-то была беременна. Для некоторых это был дом.

И хотя сейчас на Калаупапе осталось всего шесть первобытных жителей, продолжаются дебаты о том, что делать с островом, когда умрет последний пациент. Некоторые хотят, чтобы земля была открыта для общественности, поскольку это Национальный парк, в то время как другие имеют противоречивые мнения относительно того, что туризм (даже с мемориальной целью) может сделать для города-призрака. Многие семьи все еще имеют связи с этой землей и хотят туда вернуться, что усложняется исторической связью коренных гавайцев с этой землей — это один из последних незастроенных островов архипелага.

Самый северный город-призрак — Пирамиден, Шпицберген, Норвегия

Пирамиден, Норвегия / © Getty Images

На противоположной стороне мира расположен самый северный город-призрак — Пирамиден, Норвегия, который был городком угледобывающей компании «Арктикуголь» (Россия), где в 1960-х годах проживало 2500 жителей. Последний житель уехал в 1998 году, и теперь Пирамиден, расположенный на 78,4 градуса северной широты на острове Шпицберген, является старым советским шахтерским городком, застывшим во времени.

После того, как шведские старатели нашли угольную жилу неподалеку, они основали город в 1910 году и назвали его в честь горы в форме пирамиды, расположенной неподалеку. В то время правовой статус островов Шпицберген был несколько неопределенным, что означало, что на эту территорию претендовали старатели из разных стран — Швеции, Норвегии, Великобритании и Российской империи. В 1927 году шведы продали шахту Пирамиден советской горнодобывающей компании «Русский Грумант» (позже переименованной в «Арктикуголь»), которая до сих пор владеет неработающим городом и шахтой.

Реклама

Компания значительно увеличила размер города, добавив промышленные центры, жилые комплексы, школу, гимназию и магазины. Город был построен вокруг центральной площади/плаца, над которой возвышалась статуя Владимира Ленина, и служил одновременно и рабочим поселком, и своеобразным проектом престижа для Советского Союза — образцовым городом, построенным на территории западной страны.

После распада Советского Союза содержание шахты быстро стало стоить больше, чем она приносила доходы. Город также пережил серьезную трагедию 29 августа 1996 года, когда чартерный самолет, возвращавший семьи из поездки в Россию, разбился на соседнем склоне холма, что привело к гибели 141 человека — значительной части населения.

Когда у жителей появилась возможность переехать, большинство из них это сделало — и шахта была официально закрыта 31 марта в 1998 году. Последний постоянный житель уехал 10 октября в том же году. Но в 2007 году вновь открылась небольшая гостиница для путешественников, желающих посетить заброшенный город на краю света.

Напомним, 34 самых жутких заброшенных места мира, где время остановилось.