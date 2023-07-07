Без следа грязи: как быстро почистить летнюю обувь из ткани

Чтобы быстро почистить летнюю обувь из ткани, нужно приготовить только правильный раствор. И он не оставит ни одного пятна грязи.

Летом обувь тоже довольно часто пачкается. Особенно если это кеды или кроссовки из ткани. В магазинах продается специальная стиральная паста, которая помогает избавиться от пятен и грязи. Но если ее под руками не нашлось, можно приготовить раствор самостоятельно.

Прежде всего, обувь из ткани или детские сандалии нужно хорошо промыть в чистой прохладной воде. А затем возьмите следующие ингредиенты: 1 колпачок любого стирального геля, 2 столовые ложки кальцинированной соды. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы сода полностью растворилась в жидкости.

Теперь возьмите губку для мытья посуды и распределите полученную пасту для стирки по поверхности обуви, особенно там, где есть пятна от грязи. Далее положите их в барабан стиральной машинки и бросьте вместе с ними одну таблетку соли для мытья посуды. Такие можно легко купить в любом магазине. Именно благодаря соли из ткани сойдут даже устаревшие пятна. А вот обычную поваренную соль использовать не следует, так как она может причинить вред стиральной машинке.

Выбирайте режим стирки "Спортивная обувь" или, если его нет, выставьте температуру на 40 градусов, отжим на 400 оборотов в минуту и запустите машинку на 1 час. Также подойдет любой режим стирки с минимальным отжимом.

После стирки обуви нужно высушить на открытом воздухе или на балконе. На ткани после такой очистки не останется никаких пятен и даже подошва станет белоснежной.

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