Без стейка не мужик?: ученые выяснили, что стоит за мужской любовью к мясу

Как мясо стало символом мужества, и почему мужчины не хотят от него отказываться / © unsplash.com

Реклама

Новое исследование показало, что мужчины любят есть мясо, потому что оно делает их мужественными.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи опросили более 1000 британских мужчин по поводу того, почему они любят есть бургеры, стейки и кебабы. Результаты выявили связь между более высоким уровнем потребления мяса и представлением о том, что мясо является маскулинным.

Реклама

«Есть много веских причин не есть мясо или молочные продукты. Возможно, это ради вашего здоровья или ради окружающей среды. Или у вас могут быть моральные сомнения в потреблении животных. Однако многие из нас продолжают есть мясо, особенно мужчины, которые едят его больше, чем женщины, и реже выбирают вегетарианскую или веганскую диету», — сказала автор исследования, доктор Аннаях Проссер.

В своем исследовании команда преследовала цель выяснить потенциальную связь между потреблением мяса и восприятием мужества.

«Сохранился ли менталитет доисторического пещерного охотника в современных ресторанах и на выходных барбекю» — спросила доктор Проссер.

Их опрос 1072 мужчин показал, что те, кто придерживался более традиционных мужских норм, ели больше красного мяса и птицы, и менее охотно отказывались от мяса и молочных продуктов в своем рационе.

Реклама

Чтобы понять, почему это так, исследователи провели онлайн-дискуссии с мужчинами, которые придерживались диеты с высоким содержанием мяса.

«Зачастую мужчины неохотно говорили о роли пола в потреблении мяса или полностью отвергали мнение о какой-либо связи», — объяснила доктор Проссер.

Однако другие мужчины признали, что связь между мясом и мужеством была очевидна.

Например, один участник, которому было за 40, сказал, что он чувствует себя обязан всегда выбирать мясное блюдо, когда обедает с другими мужчинами.

Реклама

«Возможно, я подсознательно чувствую небольшую обязанность выбрать мясо. Я, должно быть, чувствовал, что мне здесь нужно съесть стейк или что-то, что [возможно] демонстрирует мое мужество. Я чувствую себя безопаснее, выбрав нечто подобное, чем, скажем, пасту или блюдо на основе салата», — сказал он исследователям.

Исследователи также обнаружили, что любящие мясо мужчины часто считают растительные альтернативы мясу и молочным продуктам «ненатуральными».

«На обороте курицы просто напишется „chicken“, тогда как растительная [альтернатива курице] будет содержать что-то вроде гликолевой кислоты или что-то такое. Я не думаю, что это такое», — сказал один участник.

Что касается этих мясоедов, чтобы полностью отказаться от мяса, ответы варьировались от советов врача, связанных с проблемами со здоровьем, до совершенно нового круга друзей.

Реклама

«Мне пришлось бы сменить своих друзей [если бы я перестал есть мясо]», — сказал один мужчина.

В общем, результаты исследования свидетельствуют о том, что многие мужчины сопротивляются веганству, поскольку боятся, что это выглядит слишком женственно, утверждают исследователи.

«Традиционные мужские нормы могут выступать препятствием для принятия растительной диеты среди мужчин, особенно тех, кто полностью согласен с этими нормами», — пришли к выводу исследователи в своем исследовании.

Раньше мы писали, как сделать мясо для стейка идеально мягким.