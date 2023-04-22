Без удачных попыток: в Польше мужчина более 100 раз пытался получить водительские права

В Польше в Тарнове мужчина уже 112 раз пытался сдать теоретический экзамен в местной автошколе, чтобы получить права категории В. Несмотря на это, мужчина не расстраивается, а ждет следующего практического экзамена.

Об этом пишет "in Poland".

В стране действующие положения не предусматривают никаких ограничений для будущих водителей, поэтому нет определенного количества попыток по сдаче экзамена.

"Однако нужно учитывать расходы, связанные с дальнейшими попытками сдать экзамен. Сейчас теоретический экзамен на водительские права категории В стоит 50 злотых. Это на 20 злотых больше, чем до изменений, принятых в феврале воеводским собранием Малопольщи. Житель Тарнова пополнил счет транспортного центра на сумму, значительно превышающую 3000 злотых", — говорится в сообщении.

Между тем в американском штате Мэриленд 52-летний мужчина за 11 месяцев выиграл три приза в лотерее на сумму 50 тысяч долларов каждый, применяя одну и ту же цифровую комбинацию.

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