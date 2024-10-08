Без воды и еды в 1200 км от берега: как моряк 76 дней выживал в океане на надувной лодке (фото)

Мужчина, отправившийся в самостоятельное путешествие с Канарских островов в Карибский бассейн, 76 дней боролся за свою жизнь на надувной лодке.

Об этом пишет LADbible.

Американский моряк Стив Каллахан отправился на "Наполеон Соло" — небольшой 6,5-метровой лодке, которую он спроектировал и построил собственноручно — в 1981 году.

Чуть больше чем через неделю путешествия морской архитектор столкнулся с неизвестным объектом, считавшимся акулой или китом, и его любимая лодка начала тонуть.

Когда "Наполеон Соло" уходил ко дну, у Стива едва хватило времени, чтобы схватить свое спасательное снаряжение, среди которого был 1,8-метровый спасательный плот.

"Я проснулся, вода гремела надо мной. Судя по уровню, на котором она прибывала, я знал, что корабль быстро тонет", — вспоминал Стив в интервью The Guardian. "Лодка была почти полностью погружена под воду, но я задерживал дыхание и погружался под воду снова и снова. Я помню, что вода внизу казалась такой спокойной по сравнению с морем, что бушевало снаружи. Это походило на то, что я попал в водяную гробницу".

Стив Каллахан / Фото: Sailing Europe

Внезапно Стив оказался сам посреди Атлантики, в 1200 км от берега, с ограниченными запасами пищи и питья.

"Я вел журнал, ловил рыбу с помощью ружья с копьем и делал воду с помощью солнечного дистиллятора, который работал всего несколько дней и давал чуть больше полулитра в день", — добавил он. "Приблизительно на 14-й день я увидел корабль, зажег сигнальную ракету и подумал, что меня заметили, но он просто прошел мимо меня".

По мере того как он двигался к более тропическим условиям, температура росла, и Стив страдал от голода и постоянной жажды.

"На 50-й день я уже 10 дней боролся за то, чтобы удержать плот на плаву с помощью насоса после того, как его часть оторвалась. Я был на грани", – вспомнил он. "Я сломался и сдался. Но потом меня испугала мысль о том, что я умру через несколько часов. Я нашел способ починить плот и это было самой большой победой в моей жизни".

Стив Каллахан / Фото: YouTube/I Shouldn't Be Alive

На 76-й день его наконец-то заметили и спасли рыбаки у острова Мари-Галанте.

К тому времени Стив потерял треть своего веса, и ему понадобилось шесть недель, чтобы снова начать ходить. "Я не мог поверить, что там кто-то есть", — рассказал он в интервью I Shouldn't Be Alive. "Мои органы чувств были будто подключены к электрической цепи, все они были усилены так, что каждый цвет был очень, очень ярким, и каждый запах был очень, очень насыщенным. Это просто разрывало мне сердце, настолько это было прекрасно. В том, что я выжил, нет ничего благородного, это просто то, что я сделал. У меня было слишком много незавершенных дел, и я думаю, что это в значительной степени помогло мне выжить".

Стив, которому сейчас 72 года, написал книгу об этом испытании под названием Adrift: Seventy-six Days Lost at Sea, ставшей бестселлером по версии New York Times.

Напомним, ранее мужчина, застрявший в море на 438 дней, рассказал, чем занимался и о "лучшем сексе в мире". О трагическом происшествии также написали книгу.

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