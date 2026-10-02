Без жары и сильного холода: 7 стран с идеальной погодой для путешествий круглый год

Где отдохнуть без жары и морозов — 7 лучших стран / © visualhunt.com/lejla77

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Не все популярные туристические направления означают изнурительную жару летом или холод зимой. В мире есть места, где благодаря океану, высоте над уровнем моря и географическому положению температура остаётся умеренной большую часть года.

Издание Travel Off Path назвало семь стран, где можно найти такие направления для отдыха.

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Испания

Одним из самых комфортных с точки зрения температуры направлений в Испании являются Канарские острова. Расположенный у западного побережья Африки архипелаг находится под влиянием Атлантического океана, поэтому здесь нет ни чрезмерной летней жары, ни холодной зимы.

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На Тенерифе и Гран-Канарии в течение года средняя температура составляет примерно +20…+26 °C. Острова подойдут и для активного отдыха: в частности, на Тенерифе расположен Национальный парк Тейде с вулканическими ландшафтами и маршрутами среди лавовых полей.

Колумбия

В Колумбии стоит обратить внимание на Медельин. Город расположен в долине Абурра на высоте примерно 1500 метров над уровнем моря. Именно высота над уровнем моря способствует смягчению климата, несмотря на то, что страна находится недалеко от экватора.

В течение года средняя суточная температура здесь составляет около +22 °C. Полюбоваться Медельином с высоты можно благодаря системе канатной дороги Metrocable, которая также соединяет город с районами на окружающих склонах.

Португалия

Любителям природы и более прохладной островной погоды может подойти португальский архипелаг Азорских островов в Атлантическом океане. Даже летом температура здесь достигает примерно +24 °C, тогда как зимой она редко опускается ниже +13 °C.

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Азорские острова известны прежде всего своей вулканической природой. На Сан-Мигеле можно увидеть озёра Сет-Сидадес, расположенные в вулканической кальдере, а в районе Фурнаш — посетить термальные источники.

Эквадор

Это разрушает привычное представление о погоде на экваторе. Столица Эквадора расположена высоко в Андах, поэтому экваториальное положение здесь компенсируется значительной высотой. В результате в течение года в городе сохраняется относительно прохладная и стабильная погода.

Помимо климата, Кито привлекает хорошо сохранившимся историческим центром. Туристы также могут подняться на канатной дороге TelefériQo на склон вулкана Пичинча, однако там из-за значительной высоты воздух становится заметно более разреженным.

Коста-Рика

Чтобы избежать характерной для Коста-Рики тропической жары, можно выбрать не побережье, а Центральную долину. К этому региону относятся, в частности, столица Сан-Хосе и город Атенас.

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Эта часть страны расположена на высоте более 900 метров, поэтому здесь прохладнее, чем на побережье. Регион также известен кофейными плантациями, покрывающими окружающие зеленые холмы.

Южная Африка

В Кейптауне времена года хорошо ощущаются, однако резких температурных контрастов нет. В городе средиземноморский климат: лето здесь тёплое и солнечное, а зима — прохладная и мягкая, с температурой около +15 °C.

На погоду также влияет океан. Кейптаун известен сильными прибрежными ветрами. Одной из главных туристических достопримечательностей города по-прежнему является Столовая гора, откуда открывается панорама побережья.

Новая Зеландия

Ещё одно направление без резких температурных колебаний — Северный остров Новой Зеландии, в частности район Окленда. Океанический климат обеспечивает здесь относительно тёплую зиму и умеренное лето.

Летом средняя температура составляет примерно +20 °C, а зимой — около +12 °C. Рядом с городскими районами находятся чёрные песчаные пляжи и вулканические ландшафты. Из Окленда также можно примерно за 40 минут добраться на пароме до острова Вайхеке, известного своими холмами и виноградниками.

Напомним, что даже опытного путешественника некоторые туристические направления удивили своими ценами. Лукас Бранкатизано назвал пять стран, где, по его опыту, путешественникам придется потратить немало денег.

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