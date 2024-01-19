Бездомного арестовали за то, что он сжег флаг для приготовления ужина

Ему грозит 3 года заключения после того, как он разместил видео с этим поступком в Facebook.

Бездомный во Вьетнаме был арестован после того, как он, вероятно, разместил в Facebook видео, на котором сжигает флаг страны для приготовления ужина.

Об этом пишет Radio Free Asia.

Сообщается, что 43-летний Фам Конг Хунг Нхан был задержан полицейским агентством расследований провинции Ба Риа-Вунг Тао по обвинению в "оскорблении национального флага" по статье 351 Уголовного кодекса Вьетнама.

Нарушение карается лишением свободы сроком до трех лет и общественными работами.

Власти утверждают, что 9 декабря в 2023 году Нхан оставил мешок со вторсырьем, который он собрал для продажи, перед домом, пока пошел купить кофе, но, вернувшись, обнаружил, что мешок исчез.

В гневе он сорвал флаг и флагшток перед домом и отнес их в свое убежище.

Позже в тот же вечер, как говорится в сообщении, Нхан использовал свой мобильный телефон, чтобы записать, как он кладет флаг в дровяную печь, пока готовил ужин, и на следующий день разместил почти 4-минутное видео в своем аккаунте в Facebook.

Фам Нхан / Фото: Radio Free Asia

В отчете упоминается, что Нхан свидетельствовал о том, что члены его семьи избегали его, потому что он был бездомным и был вынужден зарабатывать на жизнь, собирая подходящий для вторичной переработки мусор для продажи, и чувствовал, что "власть не смогла защитить его".

Также сообщается, что Нхан использовал свою учетную запись в Facebook, чтобы публиковать и делиться историями, фотографиями и видеороликами "содержимого, оскорбляющего национальный флаг, искажающего и порочащего честь и достоинство отцов-основателей и лидеров партии и государства, искажающего правду революционной истории и позорящего народное правительство и социалистический режим во Вьетнаме".

Аккаунт в Facebook Hung Van Pham Cong, вероятно, принадлежащий Нхану, имеет более 4000 подписчиков и содержит ряд сообщений, восхваляющих флаг бывшей Республики Вьетнам и одновременно критикующих нынешний режим. В аккаунте также несколько испорченных фотографий Нгуэн Фу Чонга, генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама и покойного президента Хо Ши Мина.

Видео с пылающим флагом в последующие дни было удалено несколько раз.

Читайте главные новости дня:

В разговоре с RFA Vietnamese Нгуэн Ван Дай, несколько лет работавший адвокатом в столице Вьетнама Ханое, сказал, что вынесение обвинительного приговора по делу Нхана зависит от того, действительно ли предмет на видео является национальным флагом. Второй фактор, по его словам, состоит в том, смогут ли власти доказать намерение.

"Если мужчина сделал это в гневе, случайно или по какой-то другой причине и не собирался пренебрежительно относиться к национальному флагу Вьетнама, то он не совершал правонарушения", — сказал он.

Дай отметил, что международное право в области прав человека и судебные органы большинства демократических стран не считают осквернением национального флага уголовным преступлением, а скорее формой свободы выражения мнений.

Напомним, за последние годы вьетнамские власти арестовали и осудили нескольких людей по обвинению в "оскорблении национального флага".

В 2021 году правозащитницу Хюня Тхука Ви приговорили к 33 месяцам тюремного заключения за распыление краски на флаг Вьетнама. Она отбывает срок в тюрьме Гиа Чунг в провинции Гиа Лай.

Годом ранее Народный суд провинции Куангбинь приговорил троих молодых людей к 15 месяцам тюремного заключения и шести месяцев условно за то, что они с помощью мачете срубили 34 флагштока с национальным флагом и флагом Коммунистической партии Вьетнама.

Читайте также: