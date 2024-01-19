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Бездомного арестовали за то, что он сжег флаг для приготовления ужина

Бездомного арестовали за то, что он сжег флаг для приготовления ужина

Бездомного арестовали за то, что он сжег флаг для приготовления ужина

Фам Нхан / Фото: Radio Free Asia

Ему грозит 3 года заключения после того, как он разместил видео с этим поступком в Facebook.

Бездомный во Вьетнаме был арестован после того, как он, вероятно, разместил в Facebook видео, на котором сжигает флаг страны для приготовления ужина.

Об этом пишет Radio Free Asia.

Сообщается, что 43-летний Фам Конг Хунг Нхан был задержан полицейским агентством расследований провинции Ба Риа-Вунг Тао по обвинению в "оскорблении национального флага" по статье 351 Уголовного кодекса Вьетнама.

Нарушение карается лишением свободы сроком до трех лет и общественными работами.

Власти утверждают, что 9 декабря в 2023 году Нхан оставил мешок со вторсырьем, который он собрал для продажи, перед домом, пока пошел купить кофе, но, вернувшись, обнаружил, что мешок исчез.

В гневе он сорвал флаг и флагшток перед домом и отнес их в свое убежище.

Позже в тот же вечер, как говорится в сообщении, Нхан использовал свой мобильный телефон, чтобы записать, как он кладет флаг в дровяную печь, пока готовил ужин, и на следующий день разместил почти 4-минутное видео в своем аккаунте в Facebook.

Фам Нхан / © Radio Free Asia
Фам Нхан / Фото: Radio Free Asia

В отчете упоминается, что Нхан свидетельствовал о том, что члены его семьи избегали его, потому что он был бездомным и был вынужден зарабатывать на жизнь, собирая подходящий для вторичной переработки мусор для продажи, и чувствовал, что "власть не смогла защитить его".

Также сообщается, что Нхан использовал свою учетную запись в Facebook, чтобы публиковать и делиться историями, фотографиями и видеороликами "содержимого, оскорбляющего национальный флаг, искажающего и порочащего честь и достоинство отцов-основателей и лидеров партии и государства, искажающего правду революционной истории и позорящего народное правительство и социалистический режим во Вьетнаме".

Аккаунт в Facebook Hung Van Pham Cong, вероятно, принадлежащий Нхану, имеет более 4000 подписчиков и содержит ряд сообщений, восхваляющих флаг бывшей Республики Вьетнам и одновременно критикующих нынешний режим. В аккаунте также несколько испорченных фотографий Нгуэн Фу Чонга, генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама и покойного президента Хо Ши Мина.

Видео с пылающим флагом в последующие дни было удалено несколько раз.

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В разговоре с RFA Vietnamese Нгуэн Ван Дай, несколько лет работавший адвокатом в столице Вьетнама Ханое, сказал, что вынесение обвинительного приговора по делу Нхана зависит от того, действительно ли предмет на видео является национальным флагом. Второй фактор, по его словам, состоит в том, смогут ли власти доказать намерение.

"Если мужчина сделал это в гневе, случайно или по какой-то другой причине и не собирался пренебрежительно относиться к национальному флагу Вьетнама, то он не совершал правонарушения", — сказал он.

Дай отметил, что международное право в области прав человека и судебные органы большинства демократических стран не считают осквернением национального флага уголовным преступлением, а скорее формой свободы выражения мнений.

Напомним, за последние годы вьетнамские власти арестовали и осудили нескольких людей по обвинению в "оскорблении национального флага".

В 2021 году правозащитницу Хюня Тхука Ви приговорили к 33 месяцам тюремного заключения за распыление краски на флаг Вьетнама. Она отбывает срок в тюрьме Гиа Чунг в провинции Гиа Лай.

Годом ранее Народный суд провинции Куангбинь приговорил троих молодых людей к 15 месяцам тюремного заключения и шести месяцев условно за то, что они с помощью мачете срубили 34 флагштока с национальным флагом и флагом Коммунистической партии Вьетнама.

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