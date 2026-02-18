Бездомного, получавшего соцпомощь, остановили за рулем Ferrari за $250 000

Ferrari / © ru.wikipedia.org

Во Франции полиция была ошеломлена, когда остановила за превышение скорости водителя красного Ferrari Portofino стоимостью около 200 000 евро, а тот заявил, что является бездомным и не имеет никаких доходов.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в регионе Воклюз. Спорткар мчался по автодороге со скоростью почти 250 км/ч, когда его остановили дорожные патрульные.

Во время проверки документов хорошо одетый водитель сообщил правоохранителям, что официально безработный, не имеет недвижимости и не декларирует доходов.

Дальнейшая проверка показала, что мужчина в течение многих лет получал социальную помощь от Caisse d'Allocations Familiales (CAF) — французского фонда семейных пособий.

На вопрос, кому принадлежит автомобиль, он ответил, что это машина его матери. Однако выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на компанию по недвижимости, которой управляли сам подозреваемый, его мама, брат и сестра.

Следствие установило, что семья годами вела роскошный образ жизни - совершала дорогие покупки и путешествовала в элитные курорты - в то же время официально декларируя себя безработными и финансово несостоятельными.

По данным следствия, они:

незаконно получили не менее 1,8 млн евро социальных выплат;

скрыли более 1,6 млн евро доходов;

не декларировали доходы от операций с недвижимостью и другой деятельности.

После серии обысков в разных локациях семью арестовали. Их дело будет рассматривать суд в городе Драгиньян.

Фигурантам инкриминируют незадекларированный труд, отмывание денег при отягчающих обстоятельствах, злоупотребление активами компании, мошенничество с социальными выплатами.

Скандальное дело повлекло за собой широкий резонанс во Франции и вновь подняло вопрос контроля за получением социальной помощи.

