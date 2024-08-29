Бездомного ветерана оштрафовали из-за мыльных пузырей: что произошло

Он заявил, что штраф не помешает ему делать то, что он любит.

В США оштрафовали бездомного ветерана, который известен тем, что пускает мыльные пузыри в бухте Ла-Холья.

Об этом сообщает CBS8.

Житель Сан-Диего Сэнди Снейкенбург, которого еще называют "человеком-пузырем", устраивает бесплатные представления в парках по всему округу.

"Пузырелогия – это наука, искусство и магия пузырей", — говорит Сэнди.

Он пускает пузыри и дарит людям улыбки уже более десяти лет. Этот восторг вдохновил его на создание некоммерческой организации Bubble World. Его грузовик используется не только для работы, но и для проживания.

"Я зарегистрирован как бездомный ветеранс инвалидностью", — говорит он. "Я не пользуюсь ни одной из предлагаемых мне программ".

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Он живет на чаевые, которые получает за свои шоу мыльных пузырей. Он часто выступает в бухте Ла-Холья и именно там он был 24 августа, когда рейнджеры парка выписали ему штраф. Они обвинили его в том, что он распространяет "жидкий мусор".

"В основном он говорил, что когда мои пузыри лопают, остатки пузырей падают на землю и убивают траву", — поделился Сэнди. "Я объяснил им, что я полностью соблюдаю требования. Я зарегистрирован в службе парков и отдыха Сан-Диего. У меня есть страховка".

Впрочем, несмотря на это, Снакенберг говорит, что штраф не помешает ему делать то, что он любит, и делиться этим с обществом. "У меня больное сердце. Я смотрю на жизнь несколько иначе, чем другие люди, и я не позволю этому убить этот момент", – заявил он.

Напомним, маленький посетитель музея случайно разбил экспонат в возрасте 3500 лет. Реакция заведения ошеломила всех.

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