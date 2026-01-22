- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 722
- Время на прочтение
- 2 мин
Бездомного забрали с улицы, чтобы помочь: то, кем оказался нищий шокировало всех
В Индии бездомного спасли с улицы, однако когда начали проверку, то обнаружили, что он был миллионером.
В Индии произошел интересный инцидент: там социальные службы решили помочь нищему, однако по местным меркам он оказался настоящим богачом.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
50-летний мужчина, известный только как Мангилал, годами был привычным зрелищем на базаре Сарафа. Не имея возможности ходить, он сидел со скрещенными ногами на небольшой деревянной платформе с колесами, с помощью которой медленно передвигался по территории.
Чтобы не поцарапать руки о тротуар, Мангилал держал их в обуви, когда передвигается.
Несмотря на свое состояние, он никогда не подходил к прохожим и не просил милостыни, а молча сидел на одном месте, что делало его ситуацию еще более безнадежной.
Но эта картина изменилась, когда местные чиновники вмешались в рамках кампании по спасению уязвимых людей с улиц.
После того, как Мангилала забрали, дали ему возможность принять душ и предоставили чистую одежду, проверка обнаружила, что он обладает активами, которые ставят его в ряд миллионеров в индийских рупиях, что вызвало вопрос о том, как он мог продолжать попрошайничать, не будучи обнаруженным.
Шивам Верма, окружной магистрат Индора, сказал: «Мои коллеги немного надавили на него и выяснили, что он владеет трехэтажным домом, вторым домом и квартирой, которую ему предоставила правительственная программа социального обеспечения, где он живет со своими родителями».
Они также обнаружили автомобиль и авторикши, которые все сдаются в аренду.
Во время допроса Мангилал признался, что деньги, собранные от попрошайничества, не тратились на выживание, а инвестировались обратно в базар Сарафу.
Он одалживал наличные местным торговцам на день или неделю, взимая проценты, которые он лично собирал каждый вечер.
Верма добавил: «И попрошайничество, и милостыня являются преступлением в Индоре. Наша цель — помочь им вести достойную жизнь».
Чиновники также расследуют, сколько денег Мангилал имеет на банковских счетах.
Верма сказал, что первым шагом будет лишение его социального жилья, предоставленного ему правительством.