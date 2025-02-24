Бездомные украли у мужчины кредитную карту, купили лотерейный билет и сорвали джекпот

Француз обратился к двум воришкам, которые использовали его украденную кредитную карту для покупки лотерейного билета и сорвали джекпот. Он просит воров выйти на связь, пообещав разделить с ними выигрыш в размере 500 000 евро.

Об этом сообщает BBC.

Представившись как Жан-Дэвид Э, мужчина сказал радио RTL, что, поскольку в противном случае деньги были бы конфискованы властями, он ищет возможности заключить сделку.

"Без меня они бы не выиграли, но без них я бы не купил этот билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш", – сказал житель Тулузы.

По словам Жана-Дэвида, пока никто не появился с выигрышным билетом, заблокированным национальным лотерейным оператором Франции Française des Jeux (FDJ).

Жан-Дэвид обнаружил, что 3 февраля из его автомобиля, припаркованного в центре Тулузы, был украден рюкзак с кошельком.

Позвонив в свой банк, чтобы заблокировать кредитную карту, он обнаружил, что 52,50 евро были потрачены с помощью бесконтактного платежа в Tabac des Thermes, соседнем магазине на углу улицы. Жан-Дэвид пошел в магазин, чтобы узнать, не видели ли работники ничего подозрительного и не оставили ли его вещи в магазине.

"Мой клиент поговорил с кассиром и обнаружил, что двое мужчин, которые выглядели как бездомные, воспользовались его кредитной картой, чтобы приобрести сигареты и несколько скретч-карт", — рассказал адвокат мужчины Пьер Дебюиссон.

Двое мужчин сказали кассиру, что они выиграли джекпот в размере 500 000 евро на одной из карточек и что они планируют поехать в FDJ, чтобы забрать свой выигрыш.

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По словам Жана-Дэвида, кассир считал поведение этих двух мужчин подозрительным, поскольку они не смогли ввести ПИН-код одной из карточек, которой пытались совершить покупку.

После разговора с кассиром Жан-Дэвид связался с местной полицией, которая со своей стороны обратилась к FDJ, чтобы предупредить игровую компанию.

По словам жертвы, полиция, скорее всего, конфискует выигрыш, а если воры сами обратятся к FDJ, их, скорее всего, арестуют.

У победителей есть 30 дней с момента покупки, чтобы забрать свой выигрыш, и для Жана-Дэвида и его маловероятных сообщников этот срок быстро приближается.

Его адвокат сказал: "Мой клиент был очень рад, что его кредитную карту похитили в таких обстоятельствах, и поэтому не собирается преследовать. Это также чудесная возможность для этих двух мужчин построить новую жизнь для себя".

"Если они не свяжутся с моим адвокатом, билет нельзя будет использовать. Так почему бы не договориться полюбовно и не сделать пятьдесят на пятьдесят? За эту сумму я готов договориться", — сказал 40-летний мужчина в интервью RTL, объяснив, что свою долю выигрыша — 250 00 евро он использует для погашения ипотеки.

Напомним, зритель отсудил компенсацию за "напрасно потраченное" время в кинотеатре. Суд по защите прав потребителей обязал сеть кинотеатров выплатить мужчине штрафные санкции.

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