Бездомный-нищий оказался состоятельным владельцем домов и бизнесов — фото

В городе Индор, штат Мадхья-Прадеш, Индия, нищий, годами живший на улице и испытывавший тяжелые физические изъяны, оказался владельцем недвижимости, автомобилей и нескольких источников дохода.

Об этом пишет Oddity Central .

История стала известной в рамках кампании местных властей, направленной на то, чтобы сделать Индор городом без попрошайничества. Во время рейдов чиновники обратили внимание на 50-летнего мужчину по имени Мангилал, который много лет попрошайничал на оживленном базаре Сарафа.

Из-за проказы Мангилал потерял пальцы и не мог ходить. Он передвигался по городу, сидя со скрещенными ногами на небольшой деревянной платформе на колесах. Мужчина никогда открыто не просил денег — он просто стоял, опустив глаза, что вызывало сочувствие у прохожих, оставлявших ему монеты и купюры.

После того, как Мангилала доставили в приют, предоставили медицинскую помощь, возможность помыться и чистую одежду, государственные служащие начали выяснять его жизненные обстоятельства. Тогда и выяснилось, что мужчина не был бездомным и не нуждался в помощи для выживания.

По данным властей, Мангилал зарабатывал тысячи рупий ежедневно, попрошайничая на базаре, а также одалживал деньги владельцам торговых точек под проценты. Дальнейшая проверка показала, что он владеет тремя объектами недвижимости – трехэтажным домом, еще одним жилым домом и квартирой, полученной по государственной социальной программе.

Кроме того, в его собственности находятся два авторикша, которые он сдавал в аренду, а также легковой автомобиль, для которого нанял водителя с месячной зарплатой 12 тысяч рупий (около 130 долларов).

Сам Мангилал признал, что деньги, полученные на рынке Сарафа, не являются для него средством выживания, а используются для инвестиций и развития бизнесов. В настоящее время чиновники проверяют, есть ли у него банковские счета и другие финансовые активы. В ходе расследования также выяснилось, что члены его семьи занимаются попрошайничеством.

«Я, конечно, хожу туда, но не попрошайничаю, это люди кладут деньги в мой карман или бросают монеты или купюры на деревянную доску», — объяснил Мангилал, зная, что попрошайничество в Индоре является незаконным.

В то же время власти отмечают, что этот случай не уникален: в Индии уже фиксировали истории так называемых «профессиональных нищих», состояние которых значительно превышает доходы рядовых граждан. По некоторым данным, в стране проживает и самый богатый нищий в мире, чьи активы превышают имущество Мангилала.

