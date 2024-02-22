Бездомный похитил частный самолет, чтобы доказать свою точку зрения: каким было его послание

В Калифорнии, США, бездомный похитил небольшой частный самолет, чтобы доказать свое мнение по поводу безопасности.

Об этом пишет Independent.

50-летний Луис Айрес был арестован 8 февраля около 17:00 после того, как угнал самолет из аэропорта Пало-Альто и пролетел на нем 40 км.

Через некоторое время мужчина был вынужден совершить посадку на пляже Хаф-Мун-Бэй, в результате чего самолет опрокинулся и коснулся носом земли. Судно без серьезных повреждений.

Бездомный угнал частный самолет / Фото: San Mateo Police Department

После ареста Айрес сообщил следователям, что он угнал самолет стоимостью 150 000 долларов, чтобы "показать правительству, что в аэропортах нет должной безопасности", заявила окружная прокуратура округа Сан-Матео.

Луис смог получить доступ к самолету без ключа после того, как пролез через щель в изгороди аэропорта. Айрес рассказал следователям, что научился летать в своей родной Бразилии.

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Во время ареста у мужчины были обнаружены документы, удостоверяющие личность трех других лиц. Ему были предъявлены обвинения в краже личных данных и краже самолета. Впрочем, он не признал себя виновным.

Залог был установлен в размере 10 000 долларов. Предварительное слушание назначено на конец февраля.

Напомним, немецкий "бездомный", собирающий еду и одежду на свалке, оказался миллионером. Он уже приобрел десятый дом.

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