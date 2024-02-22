"Бездомный", собирающий еду и одежду на мусорке, оказался миллионером

80-летнего немца назвали самым бережливым миллионером в мире за то, что он жил за счет еды и вещей, найденных в мусорных контейнерах, несмотря на то, что ему принадлежит несколько объектов недвижимости стоимостью в миллионы евро.

Об этом пишет BILD, опубликовавшее фото жителя Дармштадта.

Хайнц выглядит как бездомный, но его внешность очень обманчива. Возможно, сейчас на банковском счету у немца всего 15 евро, но это лишь потому, что он снял 700 000 евро, чтобы купить новый дом, десятый. Оставшиеся 100 000 евро были переведены на срочный депозит для получения процентов.

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Мужчина утверждает, что всю свою жизнь экономил, поэтому на самом деле ему не нужны деньги, чтобы выжить. Он более чем счастлив жить на еде, найденной в мусорных контейнерах, и накапливать всякие вещи, которые выбрасывают другие люди.

"Возможно, я куплю немного масла для жарки или чего-то еще, если оно закончится, но большую часть еды я нахожу в мусоре", – сказал он. "Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, люди покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают на мусор".

Пенсионер впервые попал в заголовки новостей в 2021 году, когда стало известно, что он владеет 7 домами и 2 квартирами, а на его банковском счету около 500 000 евро. С тех пор он умножает свое состояние, недавно вложив колоссальные 700 000 евро в еще один дом. Интересно, что он обязательно покупает недвижимость в своем районе, чтобы иметь возможность добраться до нее на велосипеде, если понадобится делать ремонт. Он не готов платить кому-нибудь, если может сделать это сам.

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"Мастера берут 55 евро за полчаса ремонта", — сказал Хайнц, добавив, что большинство его домов даже не сдаются в аренду, поскольку арендная плата не покрывает расходы на содержание недвижимости. Кроме того, ему все равно не требуются дополнительные деньги.

Инженер-электрик имеет ежемесячную пенсию в размере 3600 евро, а также еще одну пенсию в размере 156 евро, большая часть которой поступает на его банковский счет, потому что ему не на что ее тратить. Помимо 5 евро, которые он может тратить на еду ежемесячно, его расходы содержат только подключение к Интернету для его ноутбука. О сотовом телефоне не может быть и речи, поскольку это обойдется ему в дополнительные 10 евро.

Хайнц проводит большую часть своего времени, собирая вещи, которые другие выбрасывают. Большую часть он почти не использует, а продает соседям, обычно в обмен на ненужную им еду.

Не имея ближайших родственников, с которыми можно было бы поделиться своим огромным положением, Хайнц не знает, кому он оставит свое богатство, когда умрет. У него есть дальние родственники, но он говорит, что они не могут позволить себе платить налог на наследство, поэтому рассматривает возможность оставить часть недвижимости арендаторам.

Напомним, женщина нашла своего будущего мужа на помойке. У них довольно необычная история любви.

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