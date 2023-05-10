Бездомный спас крошечного ребенка и сразу же устроился на работу: что он сделал (видео)

Мужчина, который был бездомным, стал героем после того, как бросился спасать ребенка в коляске, которая катилась по оживленной дороге.

Об этом сообщает KTLA 5.

Рон Нессман как раз вышел из собеседования на должность посудомоечника в Калифорнии 1 мая и сидел на скамейке. Когда он отдыхал, женщина, которая была рядом, упала из-за сильного ветра, и коляска с ее внучатым племянником начала катиться в сторону транспорта.

Бабушка ребенка вовсю пыталась оправиться от падения и не могла вовремя встать, чтобы не дать ребенку выкатиться в проезжую часть, но, к счастью, Рон успел подбежать и схватить коляску до того, как произошла трагедия.

Он выбежал на улицу, чтобы спасти ребенка, и после своего героического вмешательства получил работу, на которую проходил собеседование, а также получил несколько других предложений работы.

Рон, бывший водитель большого грузовика, провел несколько лет без дома после того, как умерла его любимая. Последние месяцы мужчина жил со своей сестрой, пытаясь восстановить связь со своей семьей.

В разговоре с местным новостным агентством он сказал, что у него не было времени думать, и он просто бросился спасать ребенка.

"У меня даже не было времени подумать об этом. Ты просто реагируешь. Мне было так жаль эту женщину. У меня есть племянники и племянницы. Я могу себе представить что-то такое. Я бы не смог жить, если бы ничего не делал, конечно. Я просто рад, что это понял и отреагировал", — прокомментировал он.

Пока он уже провел ориентацию на сотрудника и сказал, что действительно "оценит возможность" теперь, когда он получил новую работу.

Напомним, мужчину в костюме пива арестовали за вождение в нетрезвом виде. Теперь он находится в тюрьме.

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