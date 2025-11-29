Бездомный выдавал себя за богача: как он "нанимал" женщин и жил за их счет

Бездомный

В Китае бездомного по имени Чен уличили в необычной афере: в течение десяти дней он убеждал женщин, что является богатым бизнесменом, «нанимал» их для общения и водил в элитные заведения, заставляя их оплачивать все счета.

Как пишет SCMP, за это время он успел воспользоваться средствами пяти женщин, купить себе новую одежду, поселиться в дорогих отелях и даже получить новый смартфон — все за чужие деньги.

Об афере стало известно в августе, когда полиция района Путуо в Шанхае получила заявление от женщины под псевдонимом Лю Цянь. Она рассказала, что 36-летний Чен представился владельцем ночного клуба и предложил ей работу в качестве сопровождающего гида. За вечер с ресторанами и развлекательными заведениями он пообещал заплатить 3500 юаней (около 500 долларов США) наличными.

На следующий день Чен пришел к ней домой с черным пакетом, в котором якобы лежало 50 000–60 000 юаней (7 000–8 500 долларов). Он заявил, что из соображений фэн-шуй эти деньги нужно положить под ее кровать, а также добавил, что планирует и дальше «нанимать» ее для сопровождения — мол, наличных денег хватит и на оплату ее работы, и на их общие расходы.

По стечению обстоятельств именно в этот день Лю нужно было рассчитаться за аренду жилья, и она решила взять часть денег из пакета. Но когда Чен вышел “ответить на звонок”, она открыла пакет и увидела, что внутри ненастоящие купюры, а учебные банкноты, которые используют кассиры для тренировки.

Полиция установила, что это была далеко не первая жертва. Чен регулярно посещал дорогие заведения, каждый раз приводя другую женщину. Он создавал впечатление успешного бизнесмена, показывая большие пачки денег, где поверх настоящих купюр прикрывали стопку фальшивых. Женщины, уверенные в его состоянии, добровольно оплачивали еду, алкоголь, гостиницы, такси и другие развлечения.

Для поиска новых жертв Чен использовал второстепенный аккаунт в чат-группах, где выдавал себя за агента, предлагающего работу «высокооплачиваемого компаньона». Во время встречи он демонстрировал деньги, оставлял аванс в определенном месте и обещал рассчитаться позже. Когда у него не получалось быстро найти новую работницу, он оставался без копейки и ночевал в парках, ожидая нового шанса.

В конце концов полиция подтвердила, что Чен обманул по меньшей мере пять женщин. Его арестовали по подозрению в мошенничестве, а дело привлекло широкое внимание в Китае из-за странной комбинации бездомного образа жизни и имиджа «элитного богача».

