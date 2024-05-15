Безголовая лошадь, кот в собственном соку – кто финалисты Comedy Pets Photography Awards 2024

Организаторы конкурса фотографий домашних животных Comedy Pet Photography объявили финалистов 2024 года.

Comedy Pets Photography – известный конкурс смешных фотографий животных основан Полом Джойнсоном-Гиксом и Томом Салламом , проводится ежегодно и этот год не был исключением. Главная цель конкурса – показывать, какую значительную роль играют домашние животные в нашей жизни и информировать общество о проблемах их защиты.

Домашние животные приносят в нашу жизнь теплоту, радость, смех. Конкурс фотографий домашних животных, который проводит Comedy Pet Photography, как раз и пытается зафиксировать самые смешные моменты.

На представленных в этом году фотографиях животных можно увидеть забавные моменты жизни наших друзей, зафиксированные благодаря творческому подходу их владельцев.

Итоги конкурса объявят уже 6 июня, а с финалистами можно ознакомиться здесь. Любой желающий может принять участие в голосовании и выбрать лучшие работы.

Среди финалистов конкурса

Летающая лошадь

Почему конь летит, был ли он в момент фотографии напуган пробегающей мышью, автор решил не уточнять.

финалисты/ фото Debby Thomas

Лошадь без головы

Достойный преемник всадника без головы. Под определенным ракурсом фотография полностью меняет наш мир.

финалисты/ фото David Kertzman

В вихре танца

Такой экспрессивности и пластике нам еще учиться и учиться.

финалисты/Фото: Vera Faupel

Кошка в собственном соку

Наши домашние любимцы находят себе самые удивительные места для отдыха, игнорируя купленные им домики и лежанки.

финалисты/ Фото: Atsuyuki Ohshima

В любую щель пролезет

Гибкость кота поражает

кот в щели/ фото Kenichi Morinaga

Каждый может быть королем Кунг-Фу

финалисты/ фото Sylvia Michel

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