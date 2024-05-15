Безголовая лошадь, кот в собственном соку – кто финалисты Comedy Pets Photography Awards 2024

Финалисты фотоконкурса домашних животных
Организаторы конкурса фотографий домашних животных Comedy Pet Photography объявили финалистов 2024 года.
Comedy Pets Photography – известный конкурс смешных фотографий животных основан Полом Джойнсоном-Гиксом и Томом Салламом, проводится ежегодно и этот год не был исключением. Главная цель конкурса – показывать, какую значительную роль играют домашние животные в нашей жизни и информировать общество о проблемах их защиты.
Домашние животные приносят в нашу жизнь теплоту, радость, смех. Конкурс фотографий домашних животных, который проводит Comedy Pet Photography, как раз и пытается зафиксировать самые смешные моменты.
На представленных в этом году фотографиях животных можно увидеть забавные моменты жизни наших друзей, зафиксированные благодаря творческому подходу их владельцев.
Итоги конкурса объявят уже 6 июня, а с финалистами можно ознакомиться здесь. Любой желающий может принять участие в голосовании и выбрать лучшие работы.
Среди финалистов конкурса
Летающая лошадь
Почему конь летит, был ли он в момент фотографии напуган пробегающей мышью, автор решил не уточнять.
Лошадь без головы
Достойный преемник всадника без головы. Под определенным ракурсом фотография полностью меняет наш мир.
В вихре танца
Такой экспрессивности и пластике нам еще учиться и учиться.
Кошка в собственном соку
Наши домашние любимцы находят себе самые удивительные места для отдыха, игнорируя купленные им домики и лежанки.
В любую щель пролезет
Гибкость кота поражает
Каждый может быть королем Кунг-Фу
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