Безопасно и натурально: как сделать чистящее средство практически любой поверхности в доме

Сегодня полки магазинов буквально ломятся от большого количества чистящих средств всего в доме. Однако не всегда хочется использовать химию, особенно если у кого-то из членов семьи может развиться аллергия. Как сделать натуральное чистящее средство?

Как сделать средство для мытья посуды в домашних условиях

Чтобы приготовить простое натуральное моющее средство, которое с легкостью отчистит грязь и бактерии с поверхности тарелок, вам понадобятся:

50 г хозяйственного мыла;

8 столовых ложек глицерина;

1 л горячей воды;

2 столовые ложки водки.

Хозяйственное мыло натирается на мелкой терке и залить третью горячей воды. Нагреть в микроволновке или на водяном паре до полного растворения мыла. Помешивая добавьте остатки воды. Когда масса станет однородной, добавьте водку и глицерин. Должна получиться жидкая масса, которая после охлаждения станет похожей на гель. Такое моющее средство образует пышную пену и не пересушивает кожу рук.

Еще более простой вариант для мытья посуды можно приготовить из следующих ингредиентов:

2 чайные ложки молотой горчицы;

1 литр горячей воды.

Воду просто перемешивают с горчицей до образования стойкой пены. Такое средство наиболее эффективно в борьбе с масляными пятнами на посуде.

Как сделать средство для чистки изразца и сантехники.

Вам понадобятся:

200 г детского или любого другого мыла;

3-6 столовых ложек пищевой соды;

200 мл горячей воды;

несколько капель ароматизатора по желанию.

Сначала измельчите мыло на мелкой терке, залейте горячей водой. Взбейте венчиком или блендером до образования пышной пены. Добавьте соду и ароматизатор. Взбивайте еще несколько минут до однородности средства.

Как приготовить раствор для чистки плиты и кухни

Возьмите следующие ингредиенты:

50 г хозяйственного мыла;

3 столовые ложки пищевой соды;

4 столовые ложки аммиака;

3 столовых ложки горчичного порошка;

1 л горячей воды.

Мыло натереть на мелкой терке, растворить в горячей воде. Когда мыло полностью растворится, дать жидкости остыть. Затем добавить аммиак, горчичный порошок, соду. Помните, что работать с аммиаком можно только в хорошо проветриваемом помещении. Накройте емкость крышкой и оставьте на несколько часов.

Универсальное средство для чистки всех поверхностей

Вам нужно взять только три ингредиента:

1 столовая ложка пищевой соды;

1 столовая ложка перекиси водорода;

1 стакан горячей воды.

Раствори соду в горячей воде, долейте перекись водорода и тщательно размешайте. Влейте жидкость в распылитель, чтобы легче было наносить на поверхность. Выводит пятна из ковров, мебели, а также помогает избавиться от темных разводов на сантехнике.

Также можно приготовить другой вариант универсального средства:

150 г хозяйственного мыла;

1 чайная ложка горчичного порошка;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 стакан воды;

2 столовые ложки глицерина;

10-20 капель ароматического масла по желанию.

Мыло натереть на терке, развести в воде и нагреть до полного растворения. Добавить все остальные ингредиенты, перемешать. С помощью такого средства вы сможете навести чистоту во всем доме. Если не добавить глицерин, средство быстро высохнет. Хранить следует только в емкости с крышкой.

Что можно использовать вместо моющего средства для стирки

Чтобы приготовить моющее средство для стирки, возьмите:

150 г кальцинированной соды;

150 г любого мыла;

2,5 л воды;

150 г буры.

Мыло предварительно натрите на терке, налейте в кастрюлю 500 г воды, добавьте мыло и нагрейте постоянно помешивая, чтобы оно полностью растворилось. Однако не доводите смесь до кипения. Добавить кальцинированную соду и буру в порошке (последняя необходима для антибактериального эффекта). Добавьте еще 2 л воды, нагрейте помешивая. Важно, чтобы все компоненты полностью растворились. Тогда средство не будет оставлять следы на одежде. Разлейте гель в емкости и оставьте в день. Для 5 кг белья нужно взять всего-навсего 0,5 стакана раствора.

Такой гель подходит только для стирки белого белья. Чтобы стирать цветную, замените кальцинированную соду на обычную. Средство можно использовать во время ручной стирки или для машинки-автомата.

Как приготовить воду для утюга

Вам понадобятся:

10 л воды;

2-3 ложки кальцинированной соды.

Смешайте ингредиенты и дайте постоять, пока не выпадет белоснежный осадок. Аккуратно слейте в емкость и используйте для утюга или парогенератора. Тогда в середине не будет образовываться накипь. Остатки воды с белоснежным осадком просто выливаются.

Средство для мытья окон своими руками

Возьмите следующие ингредиенты:

0,25 стакана уксусной эссенции 70%;

0,25 стакана спирта или водки;

1 столовая ложка крахмала;

2 стакана воды.

Засыпьте в емкость крахмал, добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте. Перед распылением на стеклянную поверхность нужно стряхнуть. Стирать хлопковой салфеткой.

Как приготовить чистящее средство из уксуса

Вам понадобятся всего два ингредиента:

0,5 стакана уксуса;

2 столовые ложки соли.

Растворить эти компоненты в 10 литрах воды. Такое средство легко отмоет грязь и лишит поверхность бактерий.

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