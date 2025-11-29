Безопасно ли спать с котом или собакой: ветеринар назвала главные риски

Собака и кит / © Associated Press

Все больше людей берут своих любимцев в постель, но общий сон может быть не таким безопасным, как кажется. Следует понимать, в каких случаях это допустимо, а когда животное лучше оставить на полу.

Об этом рассказала ветеринарка Елизавета Бабий для UNN .

«Если животное здоровое, вакцинированное, обработанное от паразитов и в хорошем гигиеническом состоянии, то риски минимальны. Но у человека почти всегда ухудшается качество сна, потому что сон животных полифазный, особенно у кошек. Это означает, что они активны между циклами и могут пробуждать владельца», – пояснила она.

Опасности от гуляющих на улице животных

Выходящие во двор коты и собаки могут принести домой блох и клещей, даже после обработки. Также у вас дома всегда будет грязь и пыль. Кроме того, существует риск появления возбудителей инфекций (зоонозы).

«Механически блох или клещей могут переносить даже обработанные животные, в частности кошки. Защита работает так, что именно животное не страдает, но принести паразитов домой оно может», — отмечает Бабий.

Как известно, блошиная слюна является сильным аллергеном, а паразиты легко попадают в постель.

Ветеринарка рассказала, когда животное точно не стоит пускать в постель:

она очень маленькая или пожилая

имеет агрессию или поведенческие проблемы

страдает хроническими инфекциями или недержанием

Собаки могут воспринимать кровать как свою территорию и защищать ее

Коты или собаки: кто безопаснее?

Собаки меньше переносят паразитов и обычно не беспокоят сон. К тому же, общий сон с собакой повышает уровень окситоцина — «гормона покоя».

«Обработанная собака – очень безопасный сосед для сна. Он практически не переносит активные формы инфекций и редко приносит клещей. К тому же, во время сна именно с собакой выделяется больше окситоцина — гормона покоя», — отмечает специалист.

При этом важно понимать: собака должна подниматься на кровать только по разрешению, чтобы не формировать территориальную агрессию.

Почему коты будят хозяев

Кошки спят короткими периодами и не понимают длинного человеческого сна. Более того, они могут волноваться, когда владелец долго лежит неподвижно, и проверять его лапкой или мяуканье.

«Коты иногда лапкой касаются лица, или кричат посреди ночи у вашей кровати, потому что волнуются, что человек слишком долго лежит неподвижно и медленно дышит. Они буквально проверяют, живы ли вы», — говорит ветеринарка.

Резюмируя, спать с животными можно, если они здоровы и ухожены. Но перед этим стоит учесть риски, особенно если любимец гуляет по улице или может нарушать ваш сон.

