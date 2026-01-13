Безопасность полетов во время грозы - как пилоты обходят штормы и защищают пассажиров

Самолет / © iStock

Авиапассажиры редко сталкиваются с реальной угрозой гроз: пилоты обходят штормы с помощью радаров и координации с диспетчерами, а самолеты рассчитаны на удар молнии.

Об этом рассказали пилоты и авиаэксперты Патрик Смит и Том Банни в интервью Popular Science.

Несмотря на драматические сцены из фильма Plane (2023), где самолет попадает в сильную грозу и получает удар молнии, реальные авиасобытия в таких условиях чрезвычайно редки. Пилот Патрик Смит отметил, что намеренно лететь в грозу практически не практикуется.

«Грозы несут сильную турбулентность и другие опасности, поэтому мы стараемся их обходить», — пояснил он.

Как пилоты отслеживают грозы

Перед каждым рейсом экипажи получают прогнозы и спутниковые карты, показывающие возможные зоны гроз. В полете основными инструментами становятся бортовой радар и система Weather Avoidance System (WAS), которые показывают положение, силу и направление движения штормов.

«Радар посылает сигнал, который отражается от облаков и возвращается обратно. Чем больше влаги, тем сильнее гроза», — пояснил бывший пилот Том Банни.

Дополнительно пилоты обмениваются информацией между собой по радио: если кто-то сталкивается с турбулентностью, он уведомляет остальных. Это позволяет отслеживать грозы на сотни километров и корректировать высоту или маршрут для обхода опасных зон.

Полеты через штормы

Иногда самолеты пролетают через промежутки между грозами, соблюдая безопасное расстояние 10-20 миль от самых интенсивных облаков. Пилоты стараются не летать над верхушками гроз, ведь их высота может достигать 40-50 тысяч футов, а штормы могут быстро развиваться.

Даже при полете рядом с грозой наиболее вероятные последствия — легкие повреждения крыла от града или временная турбулентность. Серьезные угрозы для пассажиров редки.

Опасности при посадке

Наиболее рисковыми условиями считаются грозы при заходе на посадку из-за внезапных порывов ветра (wind shear). Современные самолеты и аэропорты оснащены системами предупреждения, и в случае опасных условий рейс может временно удерживаться на круге или перенаправляться на другой аэродром.

Средний коммерческий самолет получает удар молнии примерно дважды в год. Современные конструкции защищены, а электросистемы имеют резервное питание. «Это как удар молнии в автомобиль — вспышка и громкий звук, но пассажирам ничего не угрожает», — сказал Банни.

Таким образом, благодаря технологиям, подготовке пилотов и взаимодействию с диспетчерами, полеты остаются безопасными даже во время непогоды, а реальные угрозы гроз и молнии для пассажиров минимальны.

