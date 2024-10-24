Безработный мужчина, которого полностью обеспечивает жена, стал звездой Сети: какие его будни (фото)

Китаец, известный только под ником Sudden Fantasy, привлек к себе много внимания в Интернете благодаря тому, что задокументировал свою жизнь безработного мужа, которого финансово удерживает жена.

Об этом пишет Oddity Central.

Он начал публиковать видео на Douyin (китайская версия TikTok) примерно месяц назад, но у него уже более 1,4 миллиона подписчиков, главным образом благодаря уникальной теме, которую он освещает. Мужчина публикует посты о своей жизни в Японии, полагаясь исключительно на финансовую поддержку жены. Как сообщается, он переехал в соседнюю страну около восьми лет назад и стал встречаться со своей женой по имени Фэнхуа, после того, как пережил трудные времена. Она была рядом, когда ему требовалась помощь с едой на столе и оплатой за обучение, и в конце концов стала его женой. Несмотря на то, что Фэнхуа хорошо образована и происходит из зажиточной семьи, она без проблем обеспечивает своего мужа, который любит сидеть дома и играть в видеоигры.

Блоггер с женой / Фото: Oddity Central

Китаец рассказал своим подписчикам, что Фэнхуа была главной кормилицей их семьи с тех пор, как они поженились, но он окончательно принял свою позицию содержанца в прошлом году, когда уволился с работы и стал полностью полагаться на свою жену. Она заботится обо всех счетах и расходах, а он просто сидит дома, играет в видеоигры и заботится о том, чтобы Фэнхуа было комфортно.

Блоггер с женой / Фото: Oddity Central

На выходных мужчина просыпается около 7, но остается в постели до полудня, когда Фэнхуа обычно просыпается, а затем остается рядом с ней, пока она листает свой телефон до 15:00. Он утверждает, что, вставая с постели раньше, она будет чувствовать себя обеспокоенной и будет вынуждена просыпаться раньше, а он не хочет этого делать.

Когда Фэнхуа хозяйничает, Sudden Fantasy всегда рядом с ней, "паряет, как стервятник", и хотя он не помогает ей активно, мысль о том, что он рядом и доступен, если ей понадобится помощь, успокаивает. Он также делает эти маленькие проявления любви, например, позволяет жене первой сходить в ванную, чтобы она не чувствовала мокрого пола.

"Вы не представляете, как неприятно ступать на холодный пол после долгого рабочего дня", – говорит он. "Хорошее настроение может мгновенно испортиться. Поэтому я убеждаюсь, что ванная комната сухая, прежде чем она ею воспользуется".

Блогер живет на содержании жены / Фото: Oddity Central

Несмотря на то, что он делает все возможное, чтобы его жена чувствовала себя комфортно, китаец говорит, что секрет того, как быть идеальным содержанцем, состоит в том, чтобы найти баланс и жить в гармонии со своей партнершей. Только попытка угодить другой стороне обречена на неудачу в долгосрочной перспективе.

Хотя в Японии, стране, где мужчина считается главой семьи и главным кормильцем, понятие "содержанец" обычно не одобряется, его родственники одобрили такой образ жизни. В Китае он стал известен в Интернете благодаря своей открытости относительно своего вдохновляющего многих статуса.

"Это как платить за еду для одного человека, а получить няню и партнера, который эмоционально поддерживает. Честно говоря, это неплохая сделка – я тоже хочу такую!", — прокомментировал один из пользователей.

Напомним, недавно японец похвастался, что имеет 4 жен, 2 любовниц и стремится стать отцом 54 детей. Он говорит, что наслаждается ролью домохозяина и утверждает, что занимается сексом более 28 раз в неделю.

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