Безрукий курьер доставляет еду на монокололесе и звонит клиентам губами — фото

В Китае мужчина без рук развозит еду на моноколесе и использует губы для навигации по телефону, чтобы связаться с клиентами. Более того, после работы ночью он открывает киоск, где продает каллиграфические роботы, написанные ногами, чтобы поддержать свою семью.

Об этом пишет SCMP.

30-летний Ли Сяньян из провинции Хунань родился в бедной сельской семье и сейчас живет с женой и двумя детьми. Он лишился обеих рук, когда его случайно ударило током в возрасте четырех лет — трагедия, которая также погрузила его семью в долги.

«То, что произошло, нельзя изменить. Я могу только двигаться вперед. Не нужно зацикливаться на этом или жаловаться», — сказал Ли.

В восемь лет Ли начал практиковать каллиграфию ногами, чтобы облегчить финансовое затруднение своей семьи. Он продавал свои работы, чтобы получить дополнительный доход.

В июле, когда оба его ребенка должны были пойти в детский сад, а расходы росли, он начал подрабатывать доставкой пищи.

Балансируясь на моноколесе с коробкой для доставки, привязанной к спине, он передвигается по улицам города, используя губы для управления телефоном, привязанным к культе руки.

Ли Сяньян / © scmp.com

Работники ресторана часто помогают ему загружать заказы, а многие клиенты спускаются сами, когда узнают, что у него нет рук.

Ли говорит, что встречал бесчисленное количество хороших владельцев магазинов и клиентов, а иногда получает чаевые. Также владелец местной лапши часто дает ему бесплатную воду и еду. Коллеги-курьеры также показали ему трюки, помогающие экономить время.

За первый месяц работы Ли выполнил около 200 заказов и заработал 1300 юаней (180 долларов США). Свой первый заработок он пожертвовал на благотворительность.

«Я получил так много помощи от других. Теперь я хочу передать эту доброту дальше», — сказал он.

Ли Сяньян / © scmp.com

Как сообщается, к августу Ли стал работать быстрее, доставляя до 40 заказов в день. Однако большую часть своего дохода он все еще получает от продаж каллиграфии ночью возле туристических мест. Держа кисть между пальцами правой ноги, он пишет такие иероглифы, как «небеса вознаграждают усердие» и «богатство».

Ли не разглашает свои доходы, но, согласно газете Xiaoxiang Morning Post, правительство предоставило ему бесплатный киоск и помогло получить государственное жилье с годовой арендной платой всего в 2 000 юаней (280 долларов США).

Ли также активно занимается благотворительностью, проводя мотивационные беседы с брошенными детьми в сельской местности Китая и спонсируя нескольких студентов.

«Я хочу, чтобы больше людей увидели, как человек без рук может упорно работать, чтобы жить», — говорит он.

История Ли привлекла большое внимание в социальных сетях:

Он стойкий и выносливый мужчина, сильнее многих людей со всеми четырьмя конечностями

Я поделился вашей историей со своими друзьями. Мы часто чувствуем неуверенность в завтрашнем дне, но, имея такой пример, как вы, мы будем продолжать идти к своей мечте

