Безудержная пара занялась сексом в парке посреди белого дня – фото

Молодая пара попала в объектив камеры, когда занималась сексом в общественном парке, к удивлению прохожих.

Об этом пишет Daily Star.

Шокированному очевидцу удалось снять пару на мобильный телефон в неизвестном парке в Китае. На кадрах видно, как женщина сидит на коленях у своего партнера в длинном пальто, словно пытаясь скрыть то, чем они занимаются.

Пара занялась сексом в парке / Фото: Jam Press Vid

Фиксируя дерзкое зрелище оператор стал смеяться. Также он показал десятки людей, которые в это время прогуливались по тротуару неподалеку. Среди прохожих были маленькие дети.

Пара занялась сексом в парке / Фото: Jam Press Vid

В Сети пользователи не удержались от комментариев: "У них что, нет денег на гостиницу?", "Весна пришла рано, похоже, начался брачный сезон", "Приключения на природе всегда более увлекательны".

Напомним, во Львовской области 11-классник посреди урока включил порно и комментировал его. Стало известно, чем все закончилось.

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