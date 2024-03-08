Безудержная пара занялась сексом в парке посреди белого дня – фото

Очевидцами непроизвольно стали десятки взрослых и детей.
Молодая пара попала в объектив камеры, когда занималась сексом в общественном парке, к удивлению прохожих.
Об этом пишет Daily Star.
Шокированному очевидцу удалось снять пару на мобильный телефон в неизвестном парке в Китае. На кадрах видно, как женщина сидит на коленях у своего партнера в длинном пальто, словно пытаясь скрыть то, чем они занимаются.
Фиксируя дерзкое зрелище оператор стал смеяться. Также он показал десятки людей, которые в это время прогуливались по тротуару неподалеку. Среди прохожих были маленькие дети.
В Сети пользователи не удержались от комментариев: "У них что, нет денег на гостиницу?", "Весна пришла рано, похоже, начался брачный сезон", "Приключения на природе всегда более увлекательны".
Напомним, во Львовской области 11-классник посреди урока включил порно и комментировал его. Стало известно, чем все закончилось.
Читайте также: