Библейское Галилейское море стало кроваво-красным: что это может означать

В Израиле зафиксировали редкое природное явление — вода в Галилейском море, известном также как озеро Киннерет, резко изменила цвет и стала ярко-красного оттенка. Местные жители и туристы, наблюдавшие за изменением, сравнивали его с библейским событием, описанным в книге Исход, когда река Нил, по преданию, превратилась в кровь во время одной из десяти кар Египта.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В Министерстве охраны окружающей среды Израиля сообщили, что окраска воды вызвана цветением микроводорослей Botryococcus braunii. В период интенсивного солнечного излучения эти водоросли накапливают пигмент, который и придает воде красный цвет.

Исследования, проведенные лабораторией Киннерет, показали, что обнаруженные водоросли являются безопасными для людей и животных. Тесты не зафиксировали никаких токсинов или веществ, которые могли бы вызвать отравление или аллергические реакции, а вода пригодна для купания. Botryococcus braunii встречаются в различных пресноводных и солоноватых водоемах мира и известны способностью производить углеводороды, похожие на сырую нефть, которые можно использовать для производства биотоплива.

Экологи объяснили, что подобные явления могут возникать из-за сочетания нескольких факторов — теплой погоды, достаточного количества питательных веществ в воде и активного солнечного света. Это создает благоприятные условия для массового размножения микроскопических организмов, в частности водорослей и цианобактерий, которые могут придавать воде красный оттенок.

Галилейское море имеет особое значение для христиан и иудеев. Согласно Новому Завету, именно здесь Иисус Христос совершил несколько чудес: ходил по воде, накормил пять тысяч человек несколькими хлебами и рыбой, а также призвал Петра, Андрея, Иакова и Иоанна стать его учениками.

В 2021 году водоем вблизи Мертвого моря в Иордании также приобрел кроваво-красный оттенок. Тогда, как и сейчас, изменение цвета было связано с природными процессами, а не со сверхъестественными явлениями.

