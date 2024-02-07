Библиотекарша прячет в книгах мобильные телефоны, чтобы спасти жизнь клиентам

На это ее вдохновила подруга, находившаяся в абьюзивных отношениях.

В США библиотекарша прячет спасательные телефоны в книгах для жертв домашнего насилия, чтобы они смогли сбежать от обидчиков.

Об этом пишет 9news.

Молли Рипортелла вырезает канцелярским ножом в изданиях отверстия, куда кладет смартфон с проплаченной SIM-картой и информацию о центрах социальной поддержки.

"Телефон – это кусочек надежды и реальный шанс установить контакт с внешним миром", – сказала она. "Поговорить с адвокатом или человеком, который может помочь сделать следующие шаги, чтобы двигаться дальше".

Библиотекарша прячет в книгах мобильные телефоны / Фото: bibliounderground.org

Библиотекарю пришла в голову эта идея два года назад, когда подруга, находящаяся в абьюзивных отношениях, сказала ей, что партнер пересматривает ее телефон, сообщения, социальные сети и то, кому она звонит по телефону. Молли ей помогла.

Рипортелла потратила 1200 долларов США из собственного кошелька на финансирование программы, которую она назвала BiblioUnderground. Такие комплекты получили уже три женщины.

Библиотекарша прячет в книгах мобильные телефоны / Фото: bibliounderground.org

Молли надеется, что ее идея распространится по всей стране.

Напомним, директора школы уволили из-за кофе. Известно, что именно он делал.

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