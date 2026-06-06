- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 3 мин
Бил по мешку 6000 раз ежедневно: мужчина отрастил ладони толщиной почти 8 см — фото
Чжан Лунсян более 20 лет практикует технику «Железная песчаная ладонь».
53-летний мастер боевых искусств из Китая шокировал людей необычной особенностью своего облика.
После более чем двух десятилетий тренировок по древней технике кунг-фу «Железная песчаная ладонь» его кисти стали настолько толстыми, что значительно превышают размеры рук рядового человека, пишет Oddity Central.
Чжан Лунсян увлекся боевыми искусствами еще в детстве. Однако настоящий переломный момент в его жизни наступил в 1998 году, когда познакомился с мастером техники «Железная ладонь» Ян Синьчуань.
По словам Чжана, его настолько ошеломили большие и крепкие руки наставника, что он решил посвятить свою жизнь освоению этой техники.
Следующие годы мужчина провел в упорных тренировках. Сначала он семь лет самостоятельно изучал искусство "Железной песчаной ладони", а затем еще восемь лет учился непосредственно под руководством своего мастера как официальный ученик.
"Железная песчаная ладонь" является одним из известных методов физической подготовки в шаолиньских боевых искусствах. Техника совмещает элементы жесткого цигуна с постоянными ударами по разным абразивным поверхностям.
Целью таких упражнений является увеличение плотности костей, укрепление сухожилий, повышение выносливости боли и усиление силы удара. В то же время, многолетние тренировки имеют и характерный побочный эффект — заметное утолщение кистей рук.
Чжан вспоминает, что путь к мастерству был очень сложным.
«Тренировки скучны и болезненны. Мне приходилось бить по мешку с песком 6000 раз в день», – рассказал он.
По словам мастера, успех в этой технике зависит не от особых секретов, а от постоянной практики.
«Секрета нет. Чем больше тренируешься, тем лучше становишься. Я не могу посчитать, сколько раз мои руки травмировались, ударяя по мешку, наполненному стальными шариками, но я никогда не клал руки в кастрюлю с горячим песком, потому что это выдумка, придуманная некоторыми фильмами о кунг-фу», — объяснил Чжан.
Во время занятий он годами избивал, рубил и хлопал ладонями специальные мешки, наполненные мелкими стальными шариками. Параллельно мужчина использовал традиционное лечебное вино, полученное от своего наставника.
Мастер утверждает, что это средство помогало избегать серьезных травм и способствовало восстановлению тканей после изнурительных тренировок.
Ежедневные занятия продолжительностью от двух до трех часов в течение десятков лет оставили заметный след на его руках. На ладонях, суставах пальцев и тыльной стороне кистей образовались толстые мозоли, а сами ладони значительно увеличились в размерах.
Сегодня толщина правой ладони Чжана составляет около 8 сантиметров. Для сравнения этот показатель превышает толщину ладоней большинства людей даже тогда, когда они складывают обе руки вместе.
Впрочем, необычные руки стали не только внешней особенностью мастера.
Чжан регулярно участвует в показательных выступлениях, где показывает результаты многолетних тренировок. Во время шоу он голыми руками разбивает кипы кирпича и даже забивает железные гвозди в деревянные доски.
Его мастерство неоднократно подтверждалось и на соревнованиях. С 2006 по 2010 год Чжан Лунсян пять лет подряд становился победителем национальных турниров по боевым искусствам и сегодня считается одним из самых известных мастеров техники «Железная песчаная ладонь».
Напомним, женщина годами терпела боль, а у 22 осталась без зубов.