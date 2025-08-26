ТСН в социальных сетях

«Білка» или «вивірка»: как на украинском называть это животное

«Білка» или «вивірка»: как правильно называть пушистую хозяйку леса

Названия животных в украинском языке часто имеют глубокие корни, связанные с их особенностями или историей. Именно так и произошло с белкой, которая имеет не одно, а несколько названий, отражающих разные аспекты ее природы.

Слово «білка» общеупотребительно и правильно в украинском языке. Его этимология достигает праславянского языка, где слово bel’ka было образовано от bel' — «белый». Оно, вероятно, поначалу обозначало «имеющую светлый мех». В древних текстах «белкой» или «белицей» могли называть не только само животное, но и его ценный светлый мех, который использовали для пошива одежды. Это свидетельствует о том, что первоначальное название было связано не столько с цветом животного, сколько с высокой ценностью его меха.

В свою очередь, слово «вивірка» является древним, архаическим названием, которое сохранилось в некоторых регионах Украины. Ее происхождение связано с праиндоевропейским корнем wer- («крутиться, вращаться»), идеально описывающим поведение этого ловкого животного. Таким образом, «выверка» означает «вертящаяся» или «суетящаяся». Это название родственно названиям белки в других славянских языках, таких как польский (wiewiórka), чешский (veverka) и словацкий (veverica).

Этимологический словарь украинского языка указывает, что белка вытеснила выверку на Приднепровье еще в XIV веке. Однако, во многих словарях, включая словарь Бориса Гринченко в 1907 году, белка и выверка представляются как синонимы. Это подтверждает, что оба слова являются частью украинского языкового наследия.

Интересные факты о белках

Белки — это не просто милые зверьки, которых мы кормим орешками в парках. За их живым поведением и пушистым видом скрывается целый мир уникальных адаптаций и привычек. Это настоящие изобретатели и отважные путешественники, поражающие своей ловкостью. Мы собрали 20 самых интересных фактов об этих пушистых хозяйках леса.

  • Всемирные путешественницы, кроме… Белки широко распространены по всему миру, кроме Антарктиды и Австралии.

  • Два раза в год. Они линяют дважды в год, но их хвост, являющийся их гордостью, обновляет свою шерсть вдвое реже.

  • Язык хвоста. Эти зверьки общаются друг с другом посредством движений своего хвоста.

  • Приземление с высоты. Белка может без последствий приземлиться с высоты до 30 метров, используя свой хвост в качестве парашюта.

  • Отважные плавники. Белки умеют отлично плавать, но при этом держат хвост над водой. Если он намокнет, мокрая шерсть может потянуть их ко дну.

  • Жизнь в неволе. В неволе белки живут дольше, чем на свободе, но при этом не размножаются, не подвергаются приручению.

  • Чудо-усики. Вибриссы — чувствительные усики — расположены не только на мордашке, но и на передних кавычках, помогая белке ориентироваться.

  • Пушистый тяжеловес. Даже очень упитанная взрослая белка редко весит больше одного килограмма.

  • Ближайшие родственники. Ближайшими родственниками белок считаются бурундуки.

  • Большие запасы. Чтобы пережить зиму, белке нужно запасти около трех тысяч орехов.

  • Рекорд дня . В один день она может собрать орешки из сотни сосновых шишек.

  • Невероятный аппетит. Через неделю белка съедает количество пищи, равное массе ее собственного тела.

  • Бережливость. За зиму она использует не более трети своих запасов, что свидетельствует о ее бережливости.

  • Не только орехи . Кроме растительной пищи, белки не прочь полакомиться птичьими яйцами и даже могут нападать на молодых зайчат.

  • Забывчивость в пользу. Белки часто забывают места своих тайников, что помогает распространять лесные растения.

  • Запрещенная еда. Помните, что арахис давать белкам категорически нельзя, поскольку их организм его не усваивает.

  • Денежная единица. В древности беличьи шкурки у многих народов использовались как эквивалент денежной валюты.

