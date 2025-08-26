- Дата публикации
«Білка» или «вивірка»: как на украинском называть это животное
Названия животных в украинском языке часто имеют глубокие корни, связанные с их особенностями или историей. Именно так и произошло с белкой, которая имеет не одно, а несколько названий, отражающих разные аспекты ее природы.
Слово «білка» общеупотребительно и правильно в украинском языке. Его этимология достигает праславянского языка, где слово bel’ka было образовано от bel' — «белый». Оно, вероятно, поначалу обозначало «имеющую светлый мех». В древних текстах «белкой» или «белицей» могли называть не только само животное, но и его ценный светлый мех, который использовали для пошива одежды. Это свидетельствует о том, что первоначальное название было связано не столько с цветом животного, сколько с высокой ценностью его меха.
В свою очередь, слово «вивірка» является древним, архаическим названием, которое сохранилось в некоторых регионах Украины. Ее происхождение связано с праиндоевропейским корнем wer- («крутиться, вращаться»), идеально описывающим поведение этого ловкого животного. Таким образом, «выверка» означает «вертящаяся» или «суетящаяся». Это название родственно названиям белки в других славянских языках, таких как польский (wiewiórka), чешский (veverka) и словацкий (veverica).
Этимологический словарь украинского языка указывает, что белка вытеснила выверку на Приднепровье еще в XIV веке. Однако, во многих словарях, включая словарь Бориса Гринченко в 1907 году, белка и выверка представляются как синонимы. Это подтверждает, что оба слова являются частью украинского языкового наследия.
Интересные факты о белках
Белки — это не просто милые зверьки, которых мы кормим орешками в парках. За их живым поведением и пушистым видом скрывается целый мир уникальных адаптаций и привычек. Это настоящие изобретатели и отважные путешественники, поражающие своей ловкостью. Мы собрали 20 самых интересных фактов об этих пушистых хозяйках леса.
Всемирные путешественницы, кроме… Белки широко распространены по всему миру, кроме Антарктиды и Австралии.
Два раза в год. Они линяют дважды в год, но их хвост, являющийся их гордостью, обновляет свою шерсть вдвое реже.
Язык хвоста. Эти зверьки общаются друг с другом посредством движений своего хвоста.
Приземление с высоты. Белка может без последствий приземлиться с высоты до 30 метров, используя свой хвост в качестве парашюта.
Отважные плавники. Белки умеют отлично плавать, но при этом держат хвост над водой. Если он намокнет, мокрая шерсть может потянуть их ко дну.
Жизнь в неволе. В неволе белки живут дольше, чем на свободе, но при этом не размножаются, не подвергаются приручению.
Чудо-усики. Вибриссы — чувствительные усики — расположены не только на мордашке, но и на передних кавычках, помогая белке ориентироваться.
Пушистый тяжеловес. Даже очень упитанная взрослая белка редко весит больше одного килограмма.
Ближайшие родственники. Ближайшими родственниками белок считаются бурундуки.
Большие запасы. Чтобы пережить зиму, белке нужно запасти около трех тысяч орехов.
Рекорд дня . В один день она может собрать орешки из сотни сосновых шишек.
Невероятный аппетит. Через неделю белка съедает количество пищи, равное массе ее собственного тела.
Бережливость. За зиму она использует не более трети своих запасов, что свидетельствует о ее бережливости.
Не только орехи . Кроме растительной пищи, белки не прочь полакомиться птичьими яйцами и даже могут нападать на молодых зайчат.
Забывчивость в пользу. Белки часто забывают места своих тайников, что помогает распространять лесные растения.
Запрещенная еда. Помните, что арахис давать белкам категорически нельзя, поскольку их организм его не усваивает.
Денежная единица. В древности беличьи шкурки у многих народов использовались как эквивалент денежной валюты.