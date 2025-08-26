«Білка» или «вивірка»: как на украинском называть это животное

Белка// источник: BioChem 25 / 255

Названия животных в украинском языке часто имеют глубокие корни, связанные с их особенностями или историей. Именно так и произошло с белкой, которая имеет не одно, а несколько названий, отражающих разные аспекты ее природы.

Слово «білка» общеупотребительно и правильно в украинском языке. Его этимология достигает праславянского языка, где слово bel’ka было образовано от bel' — «белый». Оно, вероятно, поначалу обозначало «имеющую светлый мех». В древних текстах «белкой» или «белицей» могли называть не только само животное, но и его ценный светлый мех, который использовали для пошива одежды. Это свидетельствует о том, что первоначальное название было связано не столько с цветом животного, сколько с высокой ценностью его меха.

В свою очередь, слово «вивірка» является древним, архаическим названием, которое сохранилось в некоторых регионах Украины. Ее происхождение связано с праиндоевропейским корнем wer- («крутиться, вращаться»), идеально описывающим поведение этого ловкого животного. Таким образом, «выверка» означает «вертящаяся» или «суетящаяся». Это название родственно названиям белки в других славянских языках, таких как польский (wiewiórka), чешский (veverka) и словацкий (veverica).

Этимологический словарь украинского языка указывает, что белка вытеснила выверку на Приднепровье еще в XIV веке. Однако, во многих словарях, включая словарь Бориса Гринченко в 1907 году, белка и выверка представляются как синонимы. Это подтверждает, что оба слова являются частью украинского языкового наследия.

Интересные факты о белках

Белки — это не просто милые зверьки, которых мы кормим орешками в парках. За их живым поведением и пушистым видом скрывается целый мир уникальных адаптаций и привычек. Это настоящие изобретатели и отважные путешественники, поражающие своей ловкостью. Мы собрали 20 самых интересных фактов об этих пушистых хозяйках леса.