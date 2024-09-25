Билл Гейтс оказался "любителем хот-догов" и стал звездой Instagram - видео

Многие пользователи усомнились, что один из богатейших людей в мире действительно собирался перекусить уличным фаст-фудом.

В социальной сети Instagram во вторник, 24 сентября, появилось видео, где основатель корпорации Microsoft, филантроп и один из крупнейших землевладельцев США Билл Гейтс покупает самый обыкновенный хот-дог в ларьке быстрого питания на Таймс-сквере в Нью-Йорке. Публикация вызвала бурю противоречивых эмоций у пользователей соцсети.

Пост с видео опубликовал на своей странице фотожурналист Элдер Ордонез.

"Сегодня утром Билл Гейтс купил хот-дог у торговца на Таймс-сквер в Нью-Йорке", – подписал свой пост Ордонез.

Кадры показывают, как Гейтс один идет по улице, подходит к ларьку с хот-догами и разговаривает с продавцом. Потом парень подходит к нему и вручает якобы купленный хот-дог. После этого Гейтс начинает оглядываться по сторонам как турист, осматривающий достопримечательности.

Но что действительно примечательно – зрителям так и не показали, как миллиардер съел свой хот-дог.

В первых комментариях к видео встречаются восторженные реакции пользователей:

"Он такой же, как мы! Кто знал, что Гейтс — фанат хот-догов?"

"Ух ты, даже миллиардеры любят хорошие хот-доги!"

"Билл предпочитает горчицу или кетчуп?"

Но потом появляется все больше скептических комментариев. Пользователи предположили, что Гейтс снимался для какой-то рекламы и на самом деле не ест хот-доги. Жители Нью-Йорка отметили, что Таймс-сквер очень оживленное место и странно, что в кадр попало так мало прохожих. По их мнению, в кадр пустили только "замаскированных под прохожих" телохранителей.

За сутки видео набрало чуть меньше чем 61,5 тысячи лайков и больше 4 тысяч комментариев.

Напомним, что известно о жизни Билла Гейтса и интересные факты его биографии.

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