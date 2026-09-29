Билл Гейтс сделал жуткое предупреждение: что может повлечь гибель миллиарда людей

Билл Гейтс / © Associated Press

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Соучредитель Microsoft Билл Гейтс опубликовал новое тревожное предупреждение относительно искусственного интеллекта, утверждая, что он может «вызвать миллиард смертей».

Об этом пишет LADbible.

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70-летний миллиардер Гейтс проработал в сфере технологий на протяжении десятилетий, поэтому можно сказать, что он кое-что знает о таких вещах, как искусственный интеллект.

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Ранее он предупреждал, что только три профессии переживут бум технологий искусственного интеллекта, и даже предусмотрел несколько ужасающий потенциальный «сценарий конца света».

Теперь в новом интервью изданию Гейтс выразил еще одну обеспокоенность и сказал, что искусственный интеллект может привести к «миллиарду смертей», если эта разумная технология попадет не в те руки.

«Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы повлиять на события, вызывающие миллиард смертей», — объяснил миллиардер.

По словам технологического предпринимателя, проблема заключается не только в возможностях самого ИИ, но и в том, в чьих руках окажется эта технология и насколько эффективны механизмы контроля.

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Он также предупредил, что искусственный интеллект может усложнить и сделать более опасным для людей различия между учеными с добрыми намерениями, работающими над жизненно важными лекарствами и злоумышленниками, создающими биологическое оружие.

«Хотел бы я, чтобы было легче различать благие намерения, например, желание разработать новое лекарство от болезни, от негативных намерений, то есть желание разработать инструмент биотерроризма», — отметил миллиардер.

Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта должно сопровождаться предохранителями и внешним контролем. Он обратился к концепции «аварийного выключателя», который мог бы выключить ИИ, если бы он стал слишком мощным. В то же время Гейтс признал, что этого недостаточно.

Между тем, в WP отметили, что ранее Гейтс традиционно был оптимистично настроен, что искусственный интеллект сделает мир лучшим местом, борясь с болезнями и улучшая жизнь людей. Но в эссе, опубликованном в августе, он сказал, что сейчас озабочен тем, что искусственный интеллект нанесет больше вреда, чем пользы.

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Его коллеги-технологические магнаты, включая Сэма Альтмана и Илона Маска, присоединились к Гейтсу, призывая к замедлению развития искусственного интеллекта, который, по мнению некоторых экспертов, может привести к массовому уничтожению человечества посредством биологического оружия и ядерной войны.

Ранее мы писали, что американская компания Anthropic пресекла попытки использовать ее модель искусственного интеллекта для разработки биологического оружия и кибершпионажа.

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