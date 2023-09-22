Биохакер Брайан Джонсон каждую ночь одевает специальное устройство на пенис ради его омоложения

Биохакер Брайан Джонсон, тратящий 2 миллиона долларов в год, пытаясь получить тело 18-летнего подростка, рассказал, как ему приходится носить устройство на интимных местах каждую ночь ради своей молодости.

Об этом пишет TIME.

46-летний миллиардер рассказал в интервью, что это устройство он использует для измерения своей эрекции.

Журналистка Шарлотта Альтер отметила, что в его спальне "почти ничего нет: ни фотографий, ни книг, ни телевизора, ни стакана воды, ни зарядного устройства для телефона, ни стула с кучей одежды, ни полотенец, ни зеркала, ничего".

Джонсон объяснил: "Я здесь только сплю. Ни работы, ни чтения".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Единственные два объекта в комнате, кроме кровати, — это "лазерный щиток для лица, который он использует для роста коллагена и уменьшения морщин" и "устройство, которое он носит на пенисе во время сна, чтобы измерить свою ночную эрекцию". По словам журналистки, он выглядит как "маленький футляр для Airpods с бирюзовым ремешком, похожий на сумочку, которую можно носить на пенисе".

"В среднем у меня есть два часа и 12 минут каждую ночь на эрекцию определенного качества", – продолжил Джонсон. "Для 18-летнего возраста это будет три часа и 30 минут".

Также читайте Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон озадачил 10 строгими правилами для своей потенциальной любимой

Он рассматривает ночные эрекции как маркер биологического возраста сексуальной функции, также влияющий на состояние сердечно-сосудистой системы.

Заметим, предприниматель, десять лет назад продавший свой технологический бизнес по обработке платежей Braintree Venmo PayPal за 800 миллионов долларов, имеет команду из 30 врачей, возглавляемую экспертом по борьбе со старением из Кембриджа доктором Оливером.

Джонсон говорит, что у него сердце 37-летнего человека, кожа 28-летнего парня, объем легких и физическая форма 18-летнего, и все это благодаря строгого распорядка дня, содержащей тренировки, 1977-калорийную диету, физические упражнения в течение минимум часа и точное время сна в 20:30.

Напомним, недавно Брайан Джонсон рассказал об инъекции в пенис ради омоложения. Это должно помочь ему добиться длительной эрекции.

Читайте также: