Биохакер Брайан Джонсон откровенно рассказал о трудностях в любви и назвал свои минусы (фото)

Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон, который тратит 2 миллиона долларов в год, пытаясь замедлить свои биологические часы, рассказал о трудностях в личной жизни.

Говоря со Стивеном Бартлеттом в подкасте All The Diary Of A CEO 45-летний мужчина признался, что ему не так легко обрести любовь.

Его преданность своему распорядку, содержащему сон ровно в 20:30, пробуждение в 5, употребление 2250 калорий один раз в день с 6 до 11 утра и от 4 до 5 часов "концентрированных мыслей" — не сделали его самым доступным романтическим партнером.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

"Я холост. В обстоятельствах, когда я пытался встречаться, первое, что я делаю, это даю им список из 10 вещей, например: "Вот все, что ты будешь ненавидеть во мне, и все, что будет делать меня невозможным партнером для тебя". Это великое дело", — признался Джонсон, уроженец города Прово, штат Юта, который сейчас проживает в Венисе, штат Калифорния.

Одна вещь, в которой его потенциальные партнерши могут быть уверены, это то, что он не пытается переспать с ними — он предпочитает сон, а не ночь объятий.

"События пробуждения обходятся очень дорого – после того, как вас разбудили, снова заснуть очень сложно – поэтому это просто чрезвычайно сложно, когда вам нужно координировать свои действия с другим человеком", – добавил Брайан, который также утверждает, что отслеживает, как у него много эрекций в течение ночи.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Поскольку сон так важен для него, он хотел бы, чтобы его возлюбленная спала в другой комнате.

"Я построил свою жизнь вокруг сна. Это противоположно культурным нормам, большинство людей пропустят время отхода ко сну, если захотят пойти куда-то с друзьями", — сказал он.

Также миллиардер признался, что он не очень разговорчив: "У нас с сыном в доме есть протокол, по которому нельзя обмениваться фразами вроде "Доброе утро". Как дела?".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

На самом деле он не ведет "светские беседы" и предпочел бы вообще не говорить в течение нескольких часов, отведенных для "концентрированного размышления".

"Я рано ложусь спать, рано просыпаюсь, и у меня есть эти четыре или пять часов сосредоточенных мыслей, когда я могу думать об этих действительно больших картинах и пытаться извлечь себя из своей ситуации и просто быть как можно трезвее. Я прощупываю себя до глубины души, но тебя так быстро сбивают с ног... Кто-то говорит: "Как дела?" Как твой сон?". Это может сбить меня с толку", — добавил он.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

И хотя его образ жизни может быть тяжелой таблеткой для его романтической партнерши, он легко проглатывает таблетки сам — колоссальные 111 таблеток в день.

Его личная жизнь до нового режима тоже не была легкой. Его бывшая девушка, телеактриса Тарин Саузерн, заявила в судебном процессе 2021 года, что Джонсон заставил ее принять его развратный образ жизни и выгнал из своего дома, когда у нее диагностировали рак. Их отношения закончились в 2019 году. Джонсон утверждал, что Саузерн пыталась потребовать деньги.

Технический руководитель разбогател в свои 30, когда продал PayPal свою компанию по обработке онлайн-платежей Braintree Payment Solutions за 800 миллионов долларов.

Джонсон, который не всегда был фанатиком здоровья, страдал депрессией, развелся и покинул мормонизм. Лишь когда в 2020 году у него возникли мысли о самоубийстве, он решил изменить свой образ жизни, который, как он подозревал, способствовал его плохому психическому состоянию. В это время он начал свой строгий антивозрастный режим Project Blueprint.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Один из его хаков содержал обмен кровью с его тогдашним 17-летним сыном Талмейджем и его 70-летним отцом Ричардом. Однако он прекратил лечение, не увидев от него никакой пользы.

Джонсон считает, что его нынешний биологический возраст – 36 лет, у него кожа 28-летнего, а объем легких и физическая форма – 18-летнего. Он также предполагает, что доживет до 200 лет.

Напомним, ранее Брайан Джонсон рассказал об алкоголе на завтрак. Раньше это было частью его эксперимента.

Читайте также: