Биохакер Брайан Джонсон похвастался своей "золотой" плазмой и рассекретил новую терапию обмена крови

Он представил новую процедуру, используемую для выведения токсинов из своего организма.

Фанатик борьбы со старением Брайан Джонсон, ранее шокировавший, как выглядел шесть лет назад, похвастался, что его плазма настолько чиста, что медицинский персонал "не мог заставить себя выбросить ее".

Об этом пишет New York Post.

47-летний Джонсон, тратящий 2 миллиона долларов в год на свои поиски вечной молодости, заявил, что прошел полную замену плазмы, в результате которой жидкость из его организма будет выведена и заменена чистым альбумином, белком, содержащимся в плазме крови человека.

Он отметил, что этот процесс отличается от того, когда он обменивался кровью со своим сыном-подростком, которого он причудливо назвал "мальчиком-кровянкой", в прошлом году. Как сообщается, обмен кровью не имел никаких реальных преимуществ.

"TPE удаляет всю плазму моего тела и заменяет ее альбумином", – написал Джонсон в социальных сетях. "Цель терапии – вывести токсины из моего организма. Доказательства появляются все чаще".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

По данным Национального института здоровья, обмен предполагает прохождение крови пациента через аппарат, где фильтруемая плазма удаляется с реинфузией эритроцитов, в дополнение к заместительной жидкости, такой как плазма или альбумин.

Джонсон, заработавший свое огромное состояние в возрасте 30 лет, когда продал свою компанию по обработке платежей eBay, сказал, что завершил серию базовых измерений, прежде чем продолжить терапию, которая будет содержать шесть общих процедур.

Затем он утверждал, что оператор процедуры, совершающий тотальный обмен плазмы в течение девяти лет, был шокирован, что его плазма была "самой чистой, которую он когда-либо видел".

"Он не мог прийти в себя", – сказал Джонсон об операторе. "Когда мы закончили, он не мог заставить себя выбросить ее. Он представлял себе все то добро, которое он может совершить в мире".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Затем он сказал, что возможно его плазму можно будет продать на аукционе или пожертвовать после следующей процедуры. Он назвал ее "жидким золотом".

Джонсон стал известным лицом антивозрастного движения, используя свои деньги, чтобы придерживаться невероятно строгого режима под наблюдением команды врачей, содержащего ежедневные физические упражнения, вегетарианскую диету и прием более 100 ежедневных добавок.

Напомним, ранее Брайан Джонсон рассказал, что празднует свой день рождения каждые 19 месяцев в связи с омоложением. Также он поделился, что тратит 16 долларов в день на свою диету.

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