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Биохакер Брайан Джонсон раскрыл шокирующий режим долголетия, который соблюдает со своим сыном

Биохакер Брайан Джонсон раскрыл шокирующий режим долголетия, который соблюдает со своим сыном

Биохакер Брайан Джонсон раскрыл шокирующий режим долголетия, который соблюдает со своим сыном

Брайан Джонсон с сыном / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

19-летний парень считает своего папу образцом.

47-летний миллионер, вложивший целое состояние в свое стремление к бессмертию, Брайан Джонсон, раскрыл строгий ежедневный режим долголетия, который он соблюдает вместе со своим 19-летним сыном Талмейджем.

Об этом пишет New York Post.

Пара, которую хвалили за то, что они выглядят "как братья", шокировала мир в 2023 году, когда объявила, что прошла "первый в мире обмен плазмой между несколькими поколениями", вместе с отцом Джонсона, которому сейчас 71 год, чтобы попытаться остаться вечно молодыми.

После выхода своего нового документального фильма на Netflix Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever, Джонсон объяснил, как "построить семейную культуру здоровья и трудолюбия".

Начните с основ: Джонсон и Талмейдж просыпаются в 5 утра, в полдень съедают свою "последнюю еду за день" – сочетание овощей, орехов, семян и ягод – и в 20:30 ложатся спать.

"Когда я ложусь спать в 20:30, первичное пищеварение заканчивается, и мой пульс в состоянии покоя составляет около 47-49 уд/мин", – подробно описал это на своем сайте Джонсон недавно. "Если я поем позже днем, мой пульс в состоянии покоя будет 55-58 ударов в минуту, потому что мое тело все еще переваривает еду, и это ухудшит качество моего сна на ~30%.

Когда он ложится спать, то почти не вертится, поскольку Джонсон наслаждается глубоким и быстрым сном. Он говорит, что ему удалось достичь "идеального сна" частично благодаря вечернему ритуалу засыпания и отказу от ночной активности. Он также не употребляет кофеин и алкоголь.

Брайан Джонсон с сыном / © instagram.com/bryanjohnson_
Брайан Джонсон с сыном / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Неудивительно, что отец и сын используют Blueprint, его комплексную программу добавок.

Он придерживается веганской диеты, за исключением пептидов коллагена.

Завтрак – это протеиновая смесь с какао, оливковым маслом первого отжима и молоком с орехом макадамии, а обед в 9 утра – супервегетарианская тарелка.

Дуэт делает ежедневную 60-минутную тренировку, которая объединяет в себе силовые, кардио, гибкость и баланс. Отжимание, подтягивание, приседание, скручивание на бицепс и 10 минут высокоинтенсивной интервальной тренировки – вот лишь некоторые из упражнений, входящих в программу. И, наконец, отец и сын занимаются "сфокусированной работой".

Брайан Джонсон тренируется с сыном / Фото: Bryan Johnson/X / ©
Брайан Джонсон тренируется с сыном / Фото: Bryan Johnson/X

Отвечая на вопрос в документальном фильме о своих отношениях с Талмейджем, Джонсон сказал: "Талмейдж видит во мне свое будущее, а я вижу в Талмейдже свое прошлое. Я думаю, что мы оба просто разговариваем с собой, когда ведем наши разговоры", — добавил он. Интервьюер Netflix пошутил: "Я думал, вы скажете, что считаете Талмейджа своим будущим". "Да, во многом это правда", — засмеялся Джонсон.

Напомним, недавно Брайан Джонсон уколол в лицо жир другого человека и напугал последствиями.

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