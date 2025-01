Биохакер Брайан Джонсон раскрыл шокирующий режим долголетия, который соблюдает со своим сыном

47-летний миллионер, вложивший целое состояние в свое стремление к бессмертию, Брайан Джонсон, раскрыл строгий ежедневный режим долголетия, который он соблюдает вместе со своим 19-летним сыном Талмейджем.

Пара, которую хвалили за то, что они выглядят "как братья", шокировала мир в 2023 году, когда объявила, что прошла "первый в мире обмен плазмой между несколькими поколениями", вместе с отцом Джонсона, которому сейчас 71 год, чтобы попытаться остаться вечно молодыми.

После выхода своего нового документального фильма на Netflix Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever, Джонсон объяснил, как "построить семейную культуру здоровья и трудолюбия".

Начните с основ: Джонсон и Талмейдж просыпаются в 5 утра, в полдень съедают свою "последнюю еду за день" – сочетание овощей, орехов, семян и ягод – и в 20:30 ложатся спать.

"Когда я ложусь спать в 20:30, первичное пищеварение заканчивается, и мой пульс в состоянии покоя составляет около 47-49 уд/мин", – подробно описал это на своем сайте Джонсон недавно. "Если я поем позже днем, мой пульс в состоянии покоя будет 55-58 ударов в минуту, потому что мое тело все еще переваривает еду, и это ухудшит качество моего сна на ~30%.

Когда он ложится спать, то почти не вертится, поскольку Джонсон наслаждается глубоким и быстрым сном. Он говорит, что ему удалось достичь "идеального сна" частично благодаря вечернему ритуалу засыпания и отказу от ночной активности. Он также не употребляет кофеин и алкоголь.

Неудивительно, что отец и сын используют Blueprint, его комплексную программу добавок.

Он придерживается веганской диеты, за исключением пептидов коллагена.

Завтрак – это протеиновая смесь с какао, оливковым маслом первого отжима и молоком с орехом макадамии, а обед в 9 утра – супервегетарианская тарелка.

Дуэт делает ежедневную 60-минутную тренировку, которая объединяет в себе силовые, кардио, гибкость и баланс. Отжимание, подтягивание, приседание, скручивание на бицепс и 10 минут высокоинтенсивной интервальной тренировки – вот лишь некоторые из упражнений, входящих в программу. И, наконец, отец и сын занимаются "сфокусированной работой".

Отвечая на вопрос в документальном фильме о своих отношениях с Талмейджем, Джонсон сказал: "Талмейдж видит во мне свое будущее, а я вижу в Талмейдже свое прошлое. Я думаю, что мы оба просто разговариваем с собой, когда ведем наши разговоры", — добавил он. Интервьюер Netflix пошутил: "Я думал, вы скажете, что считаете Талмейджа своим будущим". "Да, во многом это правда", — засмеялся Джонсон.

