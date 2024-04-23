Биохакер Брайан Джонсон рассекретил ингредиент, который он использует каждый день, чтобы жить вечно

Он его активно употребляет последние три года.

Технический магнат, одержимый борьбой со старением, Брайан Джонсон поделился одним из ключевых ингредиентов, которые он использует каждый день, чтобы жить вечно.

46-летний биохакер поделился в видео на YouTube, что ежедневно в течение последних "трех лет" он ест шоколад, чтобы помочь в своем стремлении обмануть смерть.

"Иногда мы не делаем того, что хорошо для нас", — говорит Джонсон в видео.

Однако биохакер не отказывается от шоколадных батончиков – он ежедневно принимает какао, чтобы помочь себе в борьбе за здоровье. Он объясняет длинный список преимуществ какао для организма и утверждает, что ежедневное употребление здорового количества какао может творить чудеса для здоровья мозга, исполнительных функций, долговременной памяти и здоровья сердца.

Впрочем, Джонсон подчеркнул, что не все какао в магазине будет высококачественным.

"Если вы хотите купить высококачественное какао, вам нужно обратить внимание на несколько вещей; во-первых, это чистое какао; во-вторых, вы хотите, чтобы оно не было выделено; в-третьих, вы хотите проверить его на наличие тяжелых металлов; и в-четвертых, вам нужно высокое количество флавонолов", — поделился он. "Существует предположение, что если еда находится в наших супермаркетах, то она каким-то образом прошла какую-то обработку, гарантирующую ее безопасность. Это неправда".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Затем Джонсон показал несколько простых рецептов, в которые он добавляет какао-порошок, чтобы насытиться каждый день.

Смешивая его с ореховым пудингом, технологический магнат называет добавку "прекрасной". Он также посыпал порошком некоторые "суперовощи", поклонником которых он не был, а затем смешивал его с ореховым маслом, которое, по его словам, имело вкус "полезной нутеллы".

Он даже смешал немного какао с кофе, который назвал "декадентским" лакомством.

Джонсону не привыкать пробовать новые уловки борьбы со старением. За последний год он привлек огромное внимание благодаря своим спорным и, как сказали некоторые, неортодоксальным методам попытки жить вечно.

Однажды ему сделали переливание крови от своего 17-летнего сына, чтобы добиться как можно младшего биологического возраста. Биохакер тратит около 2 миллионов долларов ежегодно на режимы, призванные вернуть его возраст, которые он называет проектом Blueprint.

Брайан Джонсон с папой / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

В феврале он также заявил, что победил и облысение, и седину, используя некоторые уникальные методы, хотя и заявил, что он должен быть "генетически" лысым.

"Лучшее время для работы над волосами – до того, как вы начнете их терять", — настаивает Джонсон, призывая людей в возрасте с 20 лет принять меры предосторожности, прежде чем их пряди начнут истончаться или выпадать.

Напомним, тем временем 61-летний Дэйв Паскоу из Мичигана, соперничающий с Брайаном Джонсоном в своем стремлении к бессмертию, заявил, что он также "сломал" процесс старения. 30 врачей помогают ему дожить до 110 лет.

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