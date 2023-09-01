Биохакер Брайан Джонсон рассказал об инъекции в пенис ради омоложения (фото)

Это должно помочь ему добиться длительной эрекции.

Биохакер Брайан Джонсон, начавший терапию омоложения полового члена, рассказал об инъекциях в пенис.

Эту часть процесса 46-летний предприниматель назвал "омоложением Джонсона Джонсона".

Как написал он на платформе Х, ранее известной как Twitter, уколы должны помочь ему добиться "длительной эрекции".

"В пятницу мне сделают инъекцию в пенис, и это волнующая тема", — написал он.

Миллиардер продолжил объяснять этапы этого процесса и то, на чем они будут сосредоточены, а именно:

инъекция в пенис алпростадила (длительная эрекция), измерение пикового/мин кровотока в артерии полового члена

объем эякулята

максимальная скорость мочеиспускания

подвижность сперматозоидов

проверка налета на пенисе

Пост Брайана / Фото: twitter.com/bryan_johnson

Когда пользователи спросили его о "базовом объеме эякулята" Джонсон ответил: "Базовый объем эякулята составляет 3,0 мл, >1,4 мл — это нормально".

Заметим, Брайан Джонсон хочет иметь тело 18-летнего подростка. У него жесткий распорядок дня, за которым наблюдает команда из 30 врачей. Вместе с очень точным рационом на 1977 калорий ежедневно, Джонсон занимается физическими упражнениями не менее часа, принимает 80 витаминов и минеральных добавок и ложится спать ровно в 20:30. Он просыпается в 5 утра, завтракает в 6, а последний прием пищи в день имеет в 11:00. Мужчина также ввел себе кровь сына-подростка. Впрочем, этот эксперимент не дал никаких положительных результатов.

Брайан Джонсон с сыном во время переливания крови / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Напомним, ранее Брайан озадачил 10 строгими правилами для своей потенциальной любимой. Не каждая согласится на такие условия.

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