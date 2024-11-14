Биохакер Брайан Джонсон уколол в лицо жир другого человека и испугал последствиями: как он выглядит

Фанатик борьбы со старением Брайан Джонсон, недавно рассекретивший новую терапию обмена крови, вколол в лицо жир другого человека и испугал последствиями.

47-летний технологический магнат рассказал на своей странице в Instagram, что начиная свой проект Blueprint, он задал себе один вопрос – являемся ли мы первым поколением, которое не умрет. Для начала он с командой проанализировал всю научную литературу о долголетии и старении и составил рейтинг самых эффективных методов лечения с наиболее убедительными доказательствами.

"Ограничение калорий было одним из первых. Мое ежедневное потребление калорий снизилось с 2 500 до 1 950. В результате я стал очень стройным и потерял много жира – особенно на лице. Мои биомаркеры улучшились, но я выглядел осунувшимся. Люди думали, что я был на грани смерти", — поделился он.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Вскоре его команда выяснила, что жир на лице очень важен для того, как люди воспринимают молодость. Они начали проект "Детское лицо", чтобы исследовать, можно ли восстановить утраченные объемы.

"Мы выбрали первый метод лечения: инъекции внеклеточного матрикса на основе жира, чтобы восстановить объем, стимулируя естественный рост жира в моем организме. Для этого можно использовать собственный жир, но проблема заключалась в том, что у меня не было достаточного количества жира на теле, поэтому я использовал донорский. Сразу после инъекций мое лицо начало раздуваться. А потом становилось хуже, и хуже, и хуже и хуже, пока я даже не смог видеть. Это была мощная аллергическая реакция. Через тридцать минут после процедуры у меня была запланированная встреча чтобы поговорить о Blueprint. Я позвонил ему и сказал: "Привет, чтобы ты не волновался, ты можешь меня сегодня не узнать. Думаю, со мной все в порядке. Надеюсь, что все в порядке. Если со мной не все в порядке, ты, случайно, не научен выполнять любые действия по спасению жизни?". Через семь дней мое лицо вернулось к нормальному виду, и мы снова были в окопах, переделывая планы для последующей попытки. Создавать продукт – это одно, а быть продуктом – совсем другое", - поделился он.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

В комментариях фолловеры Брайана написали, что напуганы его новой внешностью:

Хорошие вибрации аллергической реакции кальмара

Похож на голливудскую жену, только после лечения ботоксом

Зачем идти против природы

Я пластический хирург. Жду тебя

Что ты наделал

Впрочем, немало поклонников поддержали американца:

Неважно, что люди думают, нам повезло, что вы это делаете, документируете и делитесь. Конечный продукт вашего путешествия может стать чем-то, что имеет большое значение для человечества

Очень круто, что ты так открыт на этот счет

Вау! Какой опыт, радуюсь, что ты вернулся к себе. Спасибо за работу

Напомним, ранее Брайан Джонсон шокировал, как выглядел шесть лет назад. Он опубликовал фотоколлаж с архивными фотографиями.

Читайте также: