Биохакер Джонсон допустил огромную ошибку в попытке замедлить старение: что с ним произошло

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Самопровозглашенный биохакер Брайан Джонсон, ранее раскрывший шокирующий режим долголетия, поделился побочными эффектами, которые он испытал после того, как допустил огромную ошибку в попытке замедлить старение.

47-летний миллионер принимает участие в длительной и интенсивной экспериментальной медицинской программе в надежде «вернуть старение вспять». Соблюдая строгую диету или используя кровь своего сына, Джонсон делает все возможное, чтобы оставаться как можно дольше молодым.

Джонсон ранее заявлял, что его безумный эксперимент помог ему добиться «сердца 37-летнего» и «объема легких 18-летнего».

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Большинство методов, направленных на замедление старения, до сих пор работали, но в последнее время что-то пошло не так, как планировал биохакер. В недавнем видео на YouTube под названием I Made Myself Older By Mistake Джонсон рассказал, как он принимал препарат под названием рапамицин и как он замедлял его прогресс.

Этот препарат обычно используется для лечения таких заболеваний как рак или болезни легких, но его также изучали на предмет того, как он может влиять на омоложение организма.

В видео Джонсон заявил, что принимал препарат в течение пяти лет и в конце концов почувствовал много побочных эффектов.

Биохакер рассказал, что у него были некоторые недостатки, среди которых «язва во рту, рана заживала недостаточно быстро, анализ крови показал, что у него были перебои с холестерином, а уровень глюкозы в крови немного подскочил».

Брайан Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

«Потом, возможно, наиболее болезненным для меня было то, что увеличилась частота сердечных сокращений в состоянии покоя, которая, как вы знаете, является важнейшим биомаркером, который я отслеживаю каждый день, потому что именно он больше всего влияет на качество моего сна», — добавил Джонсон.

Исследование 2009 года показало, что когда препарат давали мышам, он увеличивал продолжительность жизни на 14 процентов для самок и на девять процентов для самцов. Дополнительные доказательства появились после того, как исследование 2023 года показало, что из 333 человек, принимавших препарат под наблюдением врача, 65,5 процента считали, что он обладает эффективными омолаживающими свойствами. Кроме того, 44% сказали, что препарат улучшил их общее состояние здоровья.

Джонсон задокументировал многие свои успехи в своей монументальной и дорогой миссии по замедлению старения, но в конце своего недавнего видео он отметил, что важно говорить о своих неудачах во время этого процесса.

Напомним, ранее Брайан Джонсон уколол в лицо жир другого человека и испугал последствиями.