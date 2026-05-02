Биохакер Джонсон поделился экспериментом с вагиной любимой: результат вошел в 1% лучших

Американский биохакер Брайан Джонсон, ранее шокировавший своим биологическим возрастом, обнародовал результаты необычного исследования, которое касается интимного здоровья его партнерши и повлекло за собой активное обсуждение в Сети.

Как передает LADbible, речь идет об анализе вагинального микробиома Кейт Толо — соучредительницы проекта Blueprint и партнерши Джонсона.

По словам биохакера, результаты исследования оказались "среди лучших", а показатели здоровья - максимально высокими.

Джонсон, известный своими экспериментами в области долголетия, регулярно делится результатами собственных исследований и протоколов, направленных на «омоложение» организма. В этот раз он опубликовал данные, касающиеся не его самого, а партнерши.

В своем сообщении он также затронул тему сексуального здоровья, соединив личные детали с научными выводами.

По его словам, результаты анализа показали идеальные показатели микробиомы.

"В ее образце преобладает единственный наиболее защитный вид бактерий, который может присутствовать во влагалище (Lactobacillus crispatus)", - отметил Джонсон.

Он добавил, что этот показатель значительно превышает средний уровень.

«Только около 25–30 % женщин репродуктивного возраста в мире имеют доминантный L. crispatus, а «доминантный» обычно означает более 50 %. У Кейт этот показатель составляет 98,7%».

Также, по его словам, лабораторные исследования не выявили никаких инфекций или других проблем.

"Это связано с сниженным риском бактериального вагиноза, инфекций мочевыводящих путей, дрожжевых инфекций, персистенции ВПЧ, заражения ВПГ-2 и ВИЧ, преждевременных родов, а также с улучшением результатов ЭКО", - пояснил он.

Брайан Джонсон с любимой

Биохакер подчеркнул, что состояние микробиомы имеет более широкое влияние на организм.

«Этот источник всего: сон, контроль глюкозы, стресс, здоровье кишечника, сексуальное здоровье, иммунная функция, то, что вы едите, и то, что вы в него вкладываете».

Сама Кейт Толо также отреагировала на публикацию, признав, что она могла показаться провокационной, однако отметила важность темы.

"Оральный секс - это прекрасно... проблема в том, что мы не относимся к нему серьезно", - отметила она.

Толо обратила внимание на риски, связанные с интимным здоровьем, в частности, возможность передачи инфекций.

«Люди не проходят тестирование на оральные ИППП… и не разговаривают с партнерами о состоянии зубов, недавних заболеваниях или о том, когда они последний раз проходили обследование. Это пробел в системе здравоохранения».

Она также подчеркнула, что ценит подход своего партнера к здоровью.

«Я благодарна, что у меня есть партнер, который серьезно относится к моему здоровью, своему здоровью и нашему общему здоровью».

Кроме того, Брайан Джонсон известен рядом необычных экспериментов в рамках своего проекта долголетия — от сложных медицинских процедур до строгих ежедневных рутин, направленных на замедление старения.

Самые безумные эксперименты Брайана Джонсона в его стремлении «жить вечно»

Омоложение своего пениса

Джонсон подвергает свое мужское достоинство жестким испытаниям в надежде вернуть себе 22-летний пенис. От анализа спермы и тестирования кровотока до инъекций ботокса и ударно-волновой терапии, кажется, он попробовал все.

Биохакер утверждает, что благодаря этому длительному ритуалу ему удалось снизить свой «возраст эрекции» более чем вдвое.

Кроме того, что Джонсон ведет учет собственных «данных об эрекции», он также, что вызывает споры, сравнивает эти показатели с показателями своего 19-летнего сына.

Введение себе крови своего сына

Этот биогакер стал популярным в Сети в 2023 году после того, как рассказал, что вместе со своим 17-летним сыном и 70-летним отцом принял участие в том, что он назвал «первым в мире межпоколенным плазмообменом».

Во время процедуры Джонсон взял литр крови и отделил плазму. Затем ему ввели в вены такое же количество плазмы его сына.

Однако, не увидев "никаких преимуществ", Джонсон объявил, что "больше не будет вводить себе кровь своего сына".

Он сказал, что «перешел» на «полную плазмообменную терапию».

Психоделики

В прошлом году Брайан описал свои ощущения после употребления 5 мг галлюциногенных грибов. Впоследствии он признался, что был "счастлив быть живым" и что этот опыт "изменил" его, но "пожалуй, не так, как вы могли бы ожидать".

Джонсон также поделился впечатлениями от приема 27 мг «мощнейшего в мире» галлюциногена, 5-MeO-DMT, оставившего его «ошеломленным до предела понимания».

Подробная утренняя рутина

Джонсон недавно поделился информацией о том, чем он занимается каждое утро, отметив, что на это уходит четыре часа и 46 минут.

«Моя утренняя рутина постоянно меняется по мере обновления протоколов. Вот что я испытываю сейчас», – пишет он на своем сайте.

Просыпаюсь около 5 утра Гигиена полости рта Свет на глаза Дыхательные упражнения Питание перед тренировкой Упражнения Сауна Терапия красным/близким инфракрасным светом Фокусированная ударно-волновая терапия суставов Душ Сыворотка для роста волос Уход за кожей Завтрак

