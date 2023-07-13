Биохакер, которыл ввел себе кровь сына-подростка, наконец узнал результат эксперимента с омоложения

Биохакер-миллиардер, который пытается изменить свой биологический возраст и ввел себе кровь сына-подростка, наконец узнал результат этого эксперимента.

Так, Брайан Джонсон заявил, что больше не будет обмениваться плазмой со своим наследником после того, как "не было обнаружено никаких преимуществ". Об этом он написал в Twitter.

Два месяца назад 45-летний богач сделал переливание со своим 17-летним сыном Талмейджем и 70-летним отцом Ричардом.

Трио отправилось в клинику в Далласе, где у Ричарда и Талмейджа удалили литр крови и превратили в партию плазмы, а также красных и белых кровяных телец и тромбоцитов.

Брайан Джонсон с сыном во время переливания крови / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Плазму Талмейджа ввели в вены Джонсона, а плазму Джонсона передали Ричарду.

Брайан Джонсон с отцом во время переливания крови / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Однако Джонсон сказал, что прекратил эксперимент, не увидев "никакой пользы".

"Молодой плазмаферез может быть полезен биологически старшему населению или при определенных состояниях. В моем случае он не сочетается с моими вмешательствами. Альтернативные методы плазмафереза или фракций молодой плазмы обещают. Результаты моего отца ожидаются", — написал он.

Фото: twitter.com/bryan_johnson

Утверждения о том, что плазма молодых тел может улучшить здоровье пожилых людей, существуют уже некоторое время, пишет ladbible.com.

Исследования по этому вопросу проводились на мышах в прошлом, хотя эксперты говорят, что результаты неубедительны, и предполагают, что экспериментировать с людьми достаточно безрассудно.

Чарльз Бреннер, биохимик из Национального медицинского центра "Город надежды" в Лос-Анджелесе, сказал: "Мы недостаточно узнали, чтобы предположить, что это жизнеспособное лечение для человека. Для меня это грубо, бездоказательно и относительно опасно".

Джонсон начал свою миссию по борьбе со старением, которую он назвал Project Blueprint, после продажи своей компании по обработке платежей Braintree Payment Solutions компании eBay за 800 миллионов долларов наличными.

Он также пережил развод и набрал 27 кг, когда ел много печенья и пиццы.

Это привело к депрессии, суицидальным мыслям и резким перепадам настроения, и он признал, что это походило на "внутреннего демона", чтобы избавиться от которого ему понадобились годы.

"Мы привыкли к нездоровой пище, алкоголю, наркотикам, сигаретам. Все эти вещи, которые заставляют нас чувствовать себя плохо. Мы воюем сами с собой. Как мы можем надеяться спасти планету, выжить как вид, если мы не можем примириться со своими собственными телами? Я сделал паршивую работу по уходу за собой, поэтому я подумал, что если я позволю своему телу решать, как оно хочет жить? Что, если бы данные, а не эмоции, руководили тем, как я ем и сплю? – отметил он.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Джонсон уже некоторое время пытается вернуть свой биологический возраст. Магнат тратит 2 миллиона долларов на жесткий режим дня, за которым наблюдает команда из 30 врачей.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Ранее он поделился, что уже заметил заметные улучшения в разных частях своего тела: "Мои фитнес-тесты говорят, что мне 18, моему сердцу 37, сила диафрагмы 18".

Напомним, ранее Брайан Джонсон ошарашил необычным временем, когда он ужинает. Также он рассказал, во сколько просыпается.

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