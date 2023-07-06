Биохакер, который тратит $2 млн в год на омоложение, ошарашил необычным временем, когда он ужинает

Биохакер-миллиардер, который ежегодно тратит миллионы долларов, чтобы изменить свой биологический возраст и ввел себе кровь сына-подростка, поделился необычным временем, когда он обедает.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Брайан Джонсон озадачил поклонников, что он ест последний раз в день в 11:00. А завтракает 45-летний мужчина в 6 часов.

Время ужина миллионера является частью его желания бросить вызов природе, пройдя интенсивную экспериментальную программу.

Богач уже два года находится в интенсивном режиме тщательно контролируемых добавок, еды, физических упражнений и строгих тестов.

Его день начинается в пять часов от двух десятков добавок, таких как ликопин, метформин, куркума, цинк, литиум и т.д. Затем он получает импульс от коктейля "зеленый гигант" с ингредиентами, такими как коллаген, спермин и креатин.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Брайан соблюдает строгую веганскую диету, которая содержит смесь твердой и мягкой пищи, ограниченной 1977 калориями в день.

Вместе с его пищевыми привычками он также трижды в неделю тренируется с высокой интенсивностью и делает несколько анализов крови, МРТ и колоноскопию в месяц.

Заметим, ранее Брайан поделился, что уже заметил заметные улучшения в разных частях своего тела: "Моему левому уху 64 года, мои фитнес-тесты говорят, что мне 18, моему сердцу 37, сила диафрагмы 18".

Напомним, Брайан Джонсон рассказал, что ежемесячно съедает более 30 кг овощей. Калифорниец собрал первоклассную команду учёных, тренеров и диетологов.

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